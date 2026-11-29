La ruta comienza en Skadarlija, el antiguo barrio bohemio de Belgrado, conocido por sus calles adoquinadas y sus kafanas, restaurantes tradicionales donde la comida se acompaña de música en directo. Una de sus direcciones históricas es Dva Jelena, “Los Dos Ciervos”, vinculado al barrio desde el siglo XIX. Aquí se pueden probar los ćevapi, pequeñas piezas de carne picada a la parrilla, carnes asadas, pimientos, judías y kajmak, una crema tradicional que acompaña diferentes platos. La bebida protagonista es la rakia, un aguardiente elaborado con frutas fermentadas, especialmente ciruela, aunque también existen variedades de albaricoque, membrillo o pera.

Belgrado, Serbia | Víctor Herranz

Cetinjska: el Belgrado de los bares alternativos

A pocos minutos de Skadarlija aparece Cetinjska, una antigua zona industrial reconvertida en espacio de ocio nocturno. Sus patios y edificios reúnen bares, terrazas, cerveza artesanal y salas con DJs, como Polet, Lift, Elektropionir o Ljubimac. Un entorno que Víctor Herranz compara con algunos barrios alternativos de Berlín por sus paredes pintadas, espacios industriales y ambiente musical.

Zona industrial, Belgrado | Víctor Herranz

Karmakoma y Drugstore: la escena techno de Belgrado

La capital serbia cuenta con clubes de música electrónica como Drugstore, Hangar, Kult, KPTM y Karmakoma. Drugstore es una referencia de la escena underground, mientras que Hangar ocupa un gran espacio industrial del puerto. Víctor Herranz destaca especialmente Karmakoma, situado en Poenkareova, cerca de Drugstore, entre Dorćol y Palilula. “Es un club relativamente pequeño y eso precisamente le da personalidad.” KPTM ofrece una propuesta más vinculada al after, con sesiones de house, techno y trance.

Novi Beograd | Víctor Herranz

Qué ver en Belgrado durante el día

El recorrido puede completarse paseando por Dorćol, entre cafés y tiendas independientes, y visitando la fortaleza de Kalemegdan. Otra propuesta es cruzar a Novi Beograd para descubrir la arquitectura socialista yugoslava, caracterizada por grandes bloques residenciales, amplias avenidas y edificios brutalistas. Una ciudad de contrastes que Herranz resume así: “La noche no parece demasiado empaquetada.” Un fin de semana que combina gastronomía tradicional, historia y música electrónica, con una última recomendación: no poner el despertador demasiado temprano.