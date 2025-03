El Criticón, con Nacho Ibernón

Piano Bar: ‘Tu podcast es La Cultureta’

Karaoke, todos juntos, vamos: No eres guapo pero con abrigo bien. Qué look Sean Baker te ha quedado. Librería, peli rara y un café. Molas bastante, licenciado. Síiiiii, ooooh. Eres tendencia. Tu podcast es La Cultureta. Eres la fucking referencia, entérate. Tú planchas con La Cultureeeeeeeeta. Frente al mainstream, tú eres más cine iraní: Asghar Farhadi, Kiarostami. Flaubert, Verdi, Dickens, Frida y Marilyn Gauguin, Kandinsky, Joe Satriani. Tu molas todo. Tu podcast es La Cultureta. Tu running y La Cultureeeeeeeta. Yo digo John Wayne, qué bien. Yo digo Bad Bunny para un poco y pon Schopin. Yo digo Van Gogh, Hitchcock, Woodstock, Pollock, Pol Pot. O sea Pol Pot, no. Adelante Shostakovic. Vamos. Dale. Tu podcast es La Cultureta. Cultureeeeeeeeta. Tu podcast es La Cultureta.