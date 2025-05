El Criticón, con Nacho Ibernón

We love NY

Actualmente, 2 de cada 10 personas que se encuentran con Isabel Vázquez por la calle o en cualquier de los mil eventos a los que acude esta intelectual de referencia la felicitan por lo bien que toca el piano. Nuestro trabajo aquí es seguir insistiendo fuertemente en esa línea hasta que al menos 4 ó 5 personas de cada diez le digan ‘joé, Isabel, qué bien tocas el piano, tía’. ¡Adelante, Isabel! Karaoke: Estuve en New York, fue genial, Su cultura gira, brilla, salta, Uhhh uhhhhuhhhhh Vete a New York, es vital Tienes freedom, moda, people, arte y tú uuuuuuuuuuu Todo el tiempo en la rueda, derrapando para dejarse ir. La rutina te azota. te golpea, cualquiera diría que eres el hazmerreir. Un día de pronto te escapas, ves el hueco, hay puerta de embarque para ti. Estás en Harlem, hermano. Bienvenido a Madison con 43 street. Tengo entradas para el Whitney Museum, vas a flipar con Amy Sherald. Oh my goss, qué mirada, hermanos de la raza negra os quiero, Black Lives Matter, hey man, what the fuck mielmano del Bronx. Busquen sus pinturas, Amy Sherald, Canelita en rama. Me he tomado un Old Fashion en el Blue Note, soy el super héroe Marvel que te dé la gana sobrevolando Vanderbilt, he visto a Carlito Brigante serpenteando por Grand Central to Brian de Palma. Y Hugh Jackman todo el rato en el Radio City Music Hall, levantando la pierna. Pero es que en junio, en el Beacon Theatre, Miley Cirus un día y otro día Paul Simon, tócate el melocotón. Y creo que me he cruzado con Denzel Washington, carajo, que está haciendo Otelo en Broadway. ¿Pero esto qué es? Bajando Bleecker Street me puse triste y bien perfumado, en Washington Square fui feliz cuánta maría y cuánta gente libre, dios mío, 153.000 portadas del New Yorker en la free exhibition de la Public Library. Se le ha caído la chiva a Abraham Lincoln, el del Lincoln Center, al escucharle a Pedro tanta diatriba vs Trump en el homenaje Almodóvar a sí mismo. Etc etc.