El Criticón, con Nacho Ibernón

Song Sung Blue

Prontico llega a los cines ‘Song Sung Blue’, de Craig Brewer, que incluye participaciones imperiales de Hugh Jackman y Kate Hudson. La verdad es que El Criticón de La Cultureta Gran Reserva no la ha visto, pero el célebre crítico George D., que es un analista cinéfilo de pura cepa y amiguete suyo, sí la ha visto y lanza ya en primicia sus primeras impresiones. Es un tío con criterio, así que nuestro crítico de referencia las hace suyas: Sinopsis.Los protas Hugh and Kate interpretan a Mike and Claire Sardina, un matrimonio muy real de músicos de Milwaukee que no consigue despegar hasta que decide organizar un grupete tributo a Neil Diamond llamado "Lighting & Thunder”. Entonces comienza todo: el exitazo, las diferencias, el amor, las movidas, los apuros económicos y todo eso. George D. dice que si le gusta a usted Neil Diamond le va a encantar. Y si no, pues le va a gustar todavía más. Dice que es como una versión de ‘Ha nacido una estrella’ pero más de la clase trabajadora: aquí el público se enamora con las actuaciones de los dos guapazos jueves y sábados en un restaurante tailandés. Finalmente, George cree que puede valerle una nominación al Oscar a Kate Hudson… y con Hugh ya veremos. Conclusión. Véanla. La recomendamos sin haberla visto.