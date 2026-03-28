El Criticón, con Nacho Ibernón

Almodóvar y Platero

Si nos gusta mucho el cartel de Amarga Navidad, creado por obra y gracia del diseñador gráfico Javier Jaén, y nos gusta además mucho la banda sonora de Amarga Navidad, creada por obra y gracia del compositor Alberto Iglesias, y nos gusta mucho finalmente el elenco escogido por las directoras de casting Eva Leira y Yolanda Serrano al servicio de su majestad Pedro Almodóvar, quicir básicamente Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Vicky Luengo y Patrick Criado, entonces ¿nos está gustando ya ‘Amarga Navidad’ aunque no la hayas visto todavía? Pues creemos que sí. Al margen de esta reflexión tan honda, El Criticón de La Cultureta Gran Reserva celebra la Semana Santa con la lectura de un pasaje santo de ‘Platero y yo', de Juan Ramón. Título: ‘Judas’. Autor: el Maestro de Moguer, JRJ, padre todopoderoso de la prosa poética. Música: un pellizco de lo nuevo del pianista holandés Joep Beving, que como sabemos ha estrenado su álbum ‘Liminal’ hace apenas unas horas. Oremos.