'La Cultureta Gran Reserva' reivindica el Mediterráneo vivo y expone la combinación de arte, salud y tecnología de Bellver Blue Tech Zone

El programa especial fusiona historia marítima, arte inmersivo, conservación marina y salud inspirada en zonas azules, con tertulia sobre tortugas snob, tiburones inofensivos y cultura mochica.

Bellver Blue Tech Zone, "extraordinario y polifacético" enclave frente al Mediterráneo entre Oropesa y Benicàssim, acoge la emisión junto a una zona LIC donde "el mar deja de ser paisaje y se convierte en interlocutor".

El Mediterráneo como "sistema activo" frente a tópicos mediterráneos

Rubén Amón, Isabel Vázquez, Joe Llorente, Sergio del Molino y Rosa Belmonte abren con un ensayo sobre el Mediterráneo como "plaza común entre tres continentes" donde "el comercio lleva consigo palabras, técnicas, creencias".

Referencian la película Mediterráneo -soldados italianos desactivados por la isla griega- y reivindican su continuidad: "No es decorado histórico, es un sistema donde arte, ciencia y tecnología se cruzan con el mar".

Sergio del Molino evoca sus raíces valencianas: "No nací en el Mediterráneo como Serrat, pero sí crecí"; Rosa Belmonte celebra el "círculo digital verdaderamente impresionante" frente a Sorollas inmersivos fallidos; Joe Llorente bromea con la tortuga "snob" que "costará hacer amigos"; Isabel Vázquez ironiza sobre el "clamor inducido".

El equipo de la Cultureta junto a Pablo García | ondacero.es

Chema Nebot y Pablo García: Arte renacentista, rescate animal y zonas azules en un mismo lienzo

Chema Nebot, director de Negocio y Estrategia y Pablo García, director de la 'Fundación Azul Marino' y comisario 'Conocimiento Flotante', detallan Bellver como espacio que "cuesta explicar"

Hay que sentir Bellver para entender su círculo

Nebot presenta el "concepto del círculo": "La naturaleza se conecta con nosotros. Es una pieza digital exclusiva, como un lienzo que solamente tienes aquí". Evoca a Damiá y la Capilla Sixtina: "Volvemos al artista renacentista donde la pieza se queda en el taller".

García narra la tortuga 'Cultureta' de 80 kilos: "Capturada por pescadores que llamaron al 112 y bajo cuidado de Fundación Oceanogràfic".

Detalla Posidonia, torpedos (rayas eléctricas con círculos azules), delfines y conservación inclusiva: "No barreras, sino aprender a convivir". Como biólogo de tiburones, desmonta miedos: "Más cuidado con un perro que con tiburones".

Zonas azules, Blue Mind y bosque regenerado

Nebot vincula salud con "Blue Mind": "Estar cerca del mar reduce cortisol. Yoga, pilates, clubes de lectura". García profundiza zonas azules (Cerdeña, Icaria): "50 de cada 1.000 cumplen 100 años" y relata a Stamatis Moraitis: "Cáncer terminal a los 66, volvió a Icaria y vivió 38 años más".

Colaboran con mayores de la zona para "recetas del mar" para longevidad.