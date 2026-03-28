Chema Nebot y Pablo García: "Bellver Blue Tech Zone une el Mediterráneo, el arte inmersivo y la conservación para vivir más y mejor"

El programa especial se emite desde este enclave frente al Mediterráneo, donde se devolvía al mar una tortuga bautizada "Cultureta" y se exploraba la fusión de naturaleza, arte digital y salud.

Por ello, Rubén Amón conversa con Chema Nebot, responsable de Negocio y Estrategia de Bellver Blue Tech Zone, y Pablo García, director de proyectos de la Fundación Azul Marino y comisario del proyecto artístico 'Conocimiento Flotante'.

La visita acoge un espacio "extraordinario y polifacético", como lo define Rubén Amón, donde el mar no es fondo, sino protagonista.

"Hemos echado a la mar una 'Cultureta', a la que hemos bautizado un poco arbitrariamente", explica el presentador, aludiendo al simbolismo de longevidad de las tortugas.

Nebot y García detallan cómo Bellver Blue Tech Zone convierte el entorno en un "lienzo único" para el arte y la conservación.

¿Qué hace único a Bellver Blue Tech Zone?

Chema Nebot subraya el "concepto del círculo" como eje recurrente: "Es cómo la naturaleza se conecta con nosotros, cómo la sostenibilidad, cómo el medio ambiente está conectado también con nuestro día a día".

Describe la instalación digital visitada por el equipo como "una pieza exclusiva", concebida por artistas como Damiá para un espacio inmóvil, "como un lienzo, un canvas que solamente tienes aquí".

"Volvemos a ese modelo del artista renacentista, del artista barroco, en el que el taller donde trabajabas, donde luego se quedaba la pieza. La Capilla Sixtina trabajó allí y se quedó allí".

Pablo García aporta el ángulo ecológico, explicando la devolución de la tortuga de 80 kilos: "Fue accidentalmente capturada por pescadores, que tuvieron a bien de llamar al 112, y eso activó el protocolo de recuperación de fauna marina en el que colaboramos".

Detalla también el entorno protegido, zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) por la Unión Europea: "El mar que tenemos aquí delante y donde ahora hay una tortuga más, y por cierto, hay un torpedo más [...] Los torpedos son rayas eléctricas con círculos azules muy bonitos".

Momento de la liberación de la tortuga apodada 'Cultureta' | ondacero.es

Salud, Blue Mind y zonas azules

Nebot conecta el proyecto con el bienestar: "Estar cerca del mar te beneficia por muchas razones, reduce tus niveles de estrés, te baja el cortisol".

Introduce el 'Blue Mind' y planes futuros como yoga o clubes de lectura: "Estar aquí ya es un beneficio para la salud".

García amplía sobre las zonas azules que inspiran Bellver, como Cerdeña o Icaria: "Para poder ser declarada una zona azul tienes que cumplir unos requisitos rigurosos, 50 de cada 1.000 habitantes tienen que haber cumplido más de 100 años".

Relata la historia de Stamatis Moraitis, griego que superó un cáncer terminal regresando a Icaria: "Volvió a desarrollar dieta mediterránea, comer bien, rebajar estrés. Vivió 38 años más".

Ambos coinciden en que Bellver busca "diseñar" estas zonas: "La pregunta es, ¿se diseñan o se encuentran? Ahora muchos estamos tratando de diseñarlas, contecnología y cultura".

Conservación inclusiva y futuro del proyecto

García defiende una filosofía abierta: "La conservación tradicional se ha basado en acotar y poner barreras. Aquí es un espacio protegido y por eso la gente tiene que aprender a convivir".

Nebot remata con coherencia: "Lo que estamos construyendo tiene que estar perfectamente alineado con lo que heredamos desde el punto de vista de la naturaleza".

El programa cierra con agradecimientos: "Gracias por habernos dado la oportunidad de estar como pioneros en este proyecto que recomendamos a quienes quieran vivir más años y en mejores condiciones".

Bellver Blue Tech Zone emerge así como un Mediterráneo vivo, donde "el mar deja de ser paisaje y se convierte en interlocutor", en palabras de Amón.