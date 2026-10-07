Especial 'Más de uno' con Rafa Latorre y Carlos Alsina desde la nueva oficina de ING en la plaza de Colón

Este jueves 8 de octubre, desde las 07:00 horas, Más de uno se emite en directo desde la nueva oficina de ING en la plaza de Colón, en pleno centro de Madrid. Rafa Latorre estará al frente del primer tramo del programa y, desde las 10:00 horas, Carlos Alsina tomará el relevo para conducir la segunda parte de la mañana.

Onda Cero se traslada hasta este nuevo espacio con motivo de su reciente inauguración, que representa una nueva etapa en la trayectoria de ING en España. La entidad amplía su actividad con el objetivo de evolucionar desde su tradicional posición en el ahorro hacia una propuesta que cubre todas las necesidades financieras como la inversión, la banca privada y, próximamente, la banca para empresas.

Una nueva etapa para ING en España

La apertura de la nueva oficina de la plaza de Colón coincide con un momento de crecimiento y transformación para ING en nuestro país. Durante el programa conoceremos las claves de este proyecto y analizaremos algunos de los cambios que están experimentando los servicios bancarios y la relación de los clientes con sus finanzas.

Nueva oficina de ING en la plaza de Colón, Madrid | ING

Uno de los protagonistas de la mañana será Alfonso Tolcheff, CEO de ING España y Portugal, quien abordará la evolución de la entidad y sus próximos retos. Desde 2025, Tolcheff lidera la actividad del banco y una etapa marcada por la diversificación de su negocio y el desarrollo de nuevos segmentos.

El programa también contará con Pablo Porres, director de Banca Privada e Inversión de ING España, para conversar sobre ahorro e inversión. Una charla que permitirá abordar cómo está cambiando la forma en la que los españoles gestionan su dinero, el papel del asesoramiento y la importancia de la inversión a largo plazo. Porres es además el responsable del desarrollo de la estrategia de inversión y del lanzamiento de la nueva propuesta de Banca Privada de ING en España.

Más de uno, en directo desde la plaza de Colón

A lo largo de la mañana, Rafa Latorre y Carlos Alsina combinarán la actualidad y los contenidos habituales de Más de uno con esta mirada a los retos económicos, financieros y sociales que marcarán la evolución de los servicios bancarios durante los próximos años.

La nueva oficina de ING en la plaza de Colón será así el escenario de una edición especial de Más de uno, en la que conoceremos de primera mano el proyecto y la apuesta de la entidad por ampliar los servicios con los que acompaña a sus clientes.

Con la colaboración de ING.

Puedes seguir Más de uno este jueves 8 de octubre desde las 07:00 horas en directo en Onda Cero, en ondacero.es, en la app y en nuestro canal de YouTube.