Fernando Ónega: "Se va a dejar una deuda que tendrán que pagar nuestros bisnietos"

Yo espero que vengan los primeros 27.000 millones europeos y los siguientes. Si no vinieran, sería un golpe muy serio para la economía de este país; pero, a efectos presupuestarios, supongo que, si no vinieran, se rebaja esa cantidad, el gasto se reduce, se queda en 170.000 millones y ya está. De aquí a enero y los días de retraso que contempla Carmen Calvo, supongo que ya se sabrá. Lo que me inquieta, con fondos europeos o sin ellos, es lo de Josep Pla: "¿Y esto quién lo paga después?".

El papel lo aguanta todo, pero la realidad es muy dura. Tan dura, que da vértigo. Vamos, según se publica, a un déficit entre 100.000 y 240.000 millones, según evolucione el virus, sigan cayendo pequeños negocios y pinche o no la recaudación. El déficit se cubre con deuda y el endeudamiento puede ser estratosférico. Descomunal, que diría Rajoy. Se va a dejar una deuda que tendrán que pagar nuestros bisnietos.

Los gastos financieros, los intereses que no se incluyen en las previsiones del Gobierno, un mordisco que durará más de una generación. Pero he visto la reacción de la Bolsa después de difundirse estos números, y la Bolsa se puso a subir. Con lo cual, no me atrevo a opinar de cuestiones tan doctorales, ni tengo preparación para ello. En mi sabio pueblo de Lugo dirían: si esas cuentas del gobierno suscitan tantas dudas, pero dicen que pueden frenar la crisis, y la Bolsa, que algo sabe de números, reacciona subiendo, algo bueno tendrán.

