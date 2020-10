Fernando Ónega: "Al PP le falla el líder, falla el mensaje, falla la estrategia y lo sigue castigando la corrupción"

Si esta encuesta hubiera sido hecha por el CIS, diríamos que Tezanos la había hecho al gusto de Pedro Sánchez. Como no está hecha por el CIS, diremos sencillamente que coincide con las del CIS. A la altura que estamos de la legislatura, tiene que ser por alguna de estas razones: o le falla el líder, o le falla el mensaje o le falla la estrategia, o lo sigue castigando la corrupción.

Y creo que se dan las cuatro circunstancias. Le falla el líder, capaz de hacer buenos discursos aislados, pero no ha encontrado el tono de lo que se llama el discurso político. Como la gente lo ve siempre cabreado, no consigue transmitir esperanza. Se le ve dispuesto a derribar a Sánchez, pero no se sabe para qué. Le falla el mensaje, porque se ha quedado emparedado entre el PSOE y Vox. El PSOE tiene un voto fiel y los grandes enfadados se identifican con Vox. Corre el riesgo de quedarse en terreno de nadie.

Le falla la estrategia, no porque no la tenga, sino porque tropieza con los magos de La Moncloa, una maquinaria perfecta que tiene como objetivo, precisamente, favorecer a Vox en detrimento del PP. Y le perjudica la corrupción, porque lo conocido de la Kitchen es demoledor. ¿Qué tiene que hacer Casado? Revisar todo eso, ser más positivo, no quedarse en la imagen de cabreado míster no, saber a qué público se dirige, no ser tan ingenuo, no caer en las trampas de Sánchez y hacer una oposición pegada a lo que reclama la gente. Lo de la Kitchen sospecho que no hay dios que lo arregle.

