Tres propuestas para solucionar el problema de la vivienda: "Es el epicentro de la desigualdad en España"

Raúl Flores, coordinador del IX Informe FOESSA presentado por Cáritas, ha conversado con Carlos Alsina en 'Más de uno' sobre las principales conclusiones de esta investigación, que alerta de un "proceso inédito de fragmentación social" en España. El informe pone el foco en el empobrecimiento de las clases medias y en el impacto del alto coste de la vivienda.

Alsina le ha preguntado por el método de elaboración del estudio, que cuenta con más de 700 páginas, Flores ha explicado que ha contado con la participación de 140 investigadores de 51 universidades españolas durante tres años de trabajo. Se basa en datos oficiales y en la encuesta social privada más grande de España, con 31.000 personas entrevistadas.

El informe evidencia que la vivienda es el factor más determinante de la inestabilidad familiar, especialmente por el precio del alquiler. Según Flores, España ocupa la peor posición de Europa en este aspecto. Flores ha señalado que el gasto excesivo en vivienda se ha triplicado en los últimos años, "un 14% de las familias se queda en situación de pobreza extrema tras pagar el alquiler". Flores advierte de que esta presión se está extendiendo a otras capas sociales, empujando a más hogares, también a los de clase media hacia la exclusión.

Propuestas para solucionar la crisis de vivienda

Flores ha subrayado la necesidad de un cambio de valores para afrontar esta situación. El informe propone superar la polarización y cuestionar dos ideas dominantes: el individualismo y la meritocracia. Según explica, la meritocracia es "ficticia", porque nuestra posición social depende en gran medida del origen y del capital social. Frente a ello, propone fomentar valores como la interdependencia y el bien común.

En materia de políticas públicas, el coordinador de FOESSA plantea dos medidas clave: ampliar el parque de vivienda social, "tratando la vivienda no como un bien de inversión, sino como un derecho", y reforzar las políticas de protección social que eviten desigualdades de origen. Ha pedido especialmente garantías de ingresos y ayudas a los más jóvenes. "Es el momento de proteger a la infancia y la juventud", concluyó Flores, abogando por un pacto de Estado para hacerlo posible.