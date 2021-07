El pueblo vallisoletano de Jeff Bezos intenta atraer al multimillonario para invertir en la zona

LEER MÁS El multimillonario Jeff Bezos volará hoy al espacio en su nave New Shepard

En el día en que se cumplen 52 años de la llegada del hombre a la Luna con el Apolo XI, el multimillonario Jeff Bezos va a cumplir su sueño de volar al espacio. A las tres de la tarde, hora española, la nave New Shephard despegará desde el oeste de Texas y alcanzara los 100 kilómetros de altura, por lo que saldrá a lo que los expertos consideran el espacio. El fundador de Amazon va a volar acompañado de su hermano Mark Bezos, la piloto Wally Funk -que no llegó a ser astronauta por ser mujer- y un joven neerlandés de 18 años, llamado Oliver Daemen, cuyo padre le ha regalado el billete tras pagar casi 24 millones de euros. Los tripulantes de este primer viaje comercial al espacio, estarán cuatro minutos en ingravidez de los once minutos que dura el viaje en total.

Los orígenes vallisoletanos de Jeff Bezos

El abuelo paterno de Jeff Bezos, Salvador Bezos, nació en un pueblo de Valladolid llamado Villafrechós. Años más tarde, emigró a Cuba a comienzos del siglo XX, donde se casó y nació Miguel Ángel Bezos, padre de Jeff Bezos. La actividad principal de este pueblo de unos 500 habitantes es la agricultura, la ganadería y el pequeño comercio. Su alcalde, Miguel Ángel Gómez Vaquero, nos cuenta que en el año 2011 el multimillonario estuvo una semana junto a su familia conociendo Villafrechós, interesado por los orígenes familiares.

Proyecto para atraer al multimillonario

El pasado mes de febrero se hizo público que el Ayuntamiento de Villafrechós estaba preparando un proyecto que involucraba al fundador de Amazon. Miguel Ángel Gómez explica que se ha puesto en contacto con el padre de Jeff Bezos, pero el fundador de Amazon de momento no parece muy interesado en este proyecto en concreto. "La única baza que teníamos a nuestro favor era el origen, pero él no tiene mucho arraigo en el pueblo y probablemente se quedará en nada", cuenta el alcalde.

Dada la situación de progresiva despoblación de los municipios de la zona, este proyecto hubiera dinamizado mucho la comarca, pero "seguiremos viviendo como hasta ahora de la agricultura y la ganadería hasta que aparezca la pócima mágica", sostiene Miguel Ángel sobre las ayudas a la España vaciada.