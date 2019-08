Miguel Otero: "En el G7 no son ni capaces de escribir un documento conjunto, es un reflejo de la desunión"

investigador principal del Real Instituto Elcano

El investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del IE School of Global and Public Affairs, Miguel Otero Iglesias, se muestra preocupado en Más de uno por la desunión que hay en el G7 entre Occidente y Japón, "no son capaces ni de escribir un documento conjunto", declara. Además, califica a Donald Trump de "personaje peligroso" y alerta de la "escalada de aranceles".