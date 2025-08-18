La "impotencia" de un vecino de Hervás (Cáceres) ante los incendios: "Es insólito, no lo hemos visto nunca"

Los incendios continúan asolando España, sobre todo Ourense, León y Extremadura. En estos momentos preocupa el incendio de Jarilla (Cáceres) que está descontrolado. Un vecino de Hervás, Diego Curto, ha asegurado en una entrevista en 'Más de uno' que "es algo inusual, no lo hemos visto nunca".

Curto ha lamentado que los bomberos están trabajando en condiciones extremas y que la "sensación general es que las autoridades no dan a basto con lo que tienen". Por eso, "se necesitarían muchos más medios", ha aseverado.

"Nunca había visto nada parecido", ha comentado este vecino, que ha descrito lo vivido desde el martes como "una pesadilla", a la vez que explicaba que en otras zonas de Extremadura sí son más frecuentes los incendios por el tipo de vegetación. "Aquí ha sido algo insólito", ha añadido.

La situación ahora mismo es "bastante mejor que ayer, que fue aterradora". Si bien, todavía siguen confinados porque "hay un humo muy denso". El incendio se está acercando poro a poco al valle del Jerte, por lo que la sensación es de "impotencia", al ver que los medios no pueden más.

En estos momentos hay 16 carreteras cortadas por los incendios y ha muerto una persona más, un bombero tras volcar una autobomba en la localidad de Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio de Yeres.