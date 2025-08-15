El desgarrador testimonio de la alcaldesa de Santa Elena de Jamuz (León): "Estábamos solos"

Carolina Castro, alcaldesa de Santa Elena de Jamuz (León), ha relatado en 'Más de uno' la dureza de los días vividos por su municipio durante el incendio que rodeó y amenazó a los pueblos de la zona.

"Después del miedo, de la impotencia e incertidumbre que vivimos el pasado 12 de agosto, viendo como el fuego tan devastador se acercaba a nuestros pueblos, hemos vuelto ayer a la normalidad", ha explicado, recordando que la orden de regreso llegó tras una llamada de la subdelegación a la una menos cuarto del mediodía.

El municipio, compuesto por Villanueva, Jiménez y Santa Elena, recupera la actividad con la tarea pendiente de afrontar la recuperación.

La regidora asegura que en su término municipal "no ha afectado a viviendas", pero sí a dos naves. Entre lágrimas, denuncia que "estábamos solos, no había ningún medio", lo que provocó "unas deficiencias terribles y carencias de medios para poder afrontar todo lo que venía". Además, ha señalado que se produjeron "enfrentamientos por mi parte y por parte de vecinos hacia la Guardia Civil porque tenían carreteras cortadas".

"Me derrumbé; queda mucho trabajo por hacer y no sabes por dónde empezar"

Tras insistir para que se permitiera el paso de tractores, consiguió que se hiciera un cortafuegos clave: "si esos tractores no pasaban… arrasaría con los tres pueblos, con todas las casas".

La alcaldesa agradece la implicación de voluntarios y agricultores: "quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que contribuyeron con su esfuerzo, valentía a extinguir este fuego que asolado nuestro municipio".

Ha lamentado la muerte de dos chicos jóvenes del municipio y ha destacado que muchos vecinos arriesgaron su vida: "por salvar nuestro territorio, nuestra población, han expuesto sus vidas".