Manuel Castells: "La situación de los profesores universitarios jóvenes es una auténtica vergüenza"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha criticado durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina las malas condiciones del profesorado joven. Además, ha aprovechado para comentar cuál es el plan para el próximo curso ante la pandemia del coronavirus y ha defendido su trabajo durante este tiempo como ministro.

Según corrobora Castells, "la situación de precariedad de miles y miles de profesores jóvenes universitarios es un absoluto escándalo", por lo que alega que su Ministerio está trabajando en "nuevas figuras jurídicas" para mejorar sus condiciones.

El ministro apunta que está "muy apegado" a su cargo y al proyecto político que representa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero "no a la política como forma de poder". Por ello, Castells cree que el Gobierno socialista ha conseguido gestionar de una manera razonable la pandemia del coronavirus, realizando un "escudo social".

El titular de Universidades recuerda que al día siguiente de que se decretase el estado de alarma, convocó una reunión con las principales universidades a distancia para crear un "portal de consejos de materiales metodológicos de cómo enseñar online" y, de esta manera, consiguieron "en dos- tres semanas, pasar el conjunto del sistema universitario español a una enseñanza online". Algo que considera que "ha sido bastante sin precedentes" porque lograron hacerlo "sin que nadie perdiera el curso".

"La maquina del estado es muy lenta"

En cuanto al curso que viene, Castells alega que están cambiando "la condiciones concretas para los estudiantes" además del marco legislativo, aunque reconoce que "la maquina del estado es muy lenta" y supone su "mayor frustración". También adelanta que "a partir del 22-23 habrá una reducción sustancial de las tasas".

Por otra parte, Castells apunta que están trabajando en una ley orgánica del sistema universitario que restructuraría completamente las universidades. Aunque evita adelantar ningún punto hasta no tenerlo todo "consensuado y consultado", ya que no "está haciendo una ley desde el despacho" sin que lleva más de un año "consultando sistemáticamente a los rectores, universitarios y sindicatos".

Asimismo, el ministro manifiesta que hay que revistar el sistema de financiación autonómica porque los datos demuestran que la financiación a las universidades públicas ha caído en un 21%.

¿Se volverá a la presencialidad el curso que viene?

Respecto al próximo curso, Manuel Castells explica que se volverá a la presencialidad dependiendo de la evolución del coronavirus, aunque comenta que "vamos a una presencialidad adaptada". Es decir, que "la norma es lo presencial, pero hay que estar preparados en cualquier momento para cerrar una facultad o un campus" sin llegar a parar nunca la enseñanza".

"Los indultos han despertado una simpatía internacional"

Por otro lado, el ministro de Universidades declara que aunque no sabe si estará en la mesa de negociación con Cataluña, es partidario de la postura de Pedro Sánchez de dialogar, "creo que todo en el vida se puede arreglar hablando y es la línea estratégica que está aplicando el presidente del Gobierno". Además, sostiene que la posición que tomó el Gobierno de Rajoy "fue un error gravísimo" que la prensa internacional censuró, sin embargo, dice que los indultos han despertado una "simpatía internacional".

Castells afirma que en Cataluña "ha habido un sentimiento de agravio" desde hace años, con unas raíces muy profundas "que ha llevado que a los independentistas ganen varias veces con mayoría absoluta". Pero ahora, alega que "la opinión de Cataluña es que lleguemos a acuerdos, que ya vale de problemas de convivencia, que hay familias rotas y amigos rotos" por o que aboga por "restablecer las normas básicas de esa convivencia".

"Hoy por hoy no es posible la independencia de Cataluña"

Carlos Alsina le ha pedido al ministro que se pronuncie sobre si realmente existe o no el derecho de autodeterminación en Cataluña, a lo que ha respondido que "hoy por hoy no cabe en la Constitución, ni en la legislación europea, ni internacional, ni española", por lo que corrobora que "en este momento no puede haber un derecho de autodeterminación en Cataluña".