Juan Espadas: "Si Juanma Moreno no aceptó que gobierne la lista más votada ¿por qué he de hacerlo yo?"

Las encuestas no pintan bien para el PSOE de Juan Espadas, pues dan como ganador de las elecciones del próximo 19 de junio al actual presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla.

Espadas, "ilusionado y convencido" de ganar las elecciones

A pesar de lo que vaticinan los prónósticos, el candidato socialista no se resigna a aceptar el segundo puesto, sino que se ve "ilusionado y convencido de que el PSOE dará la vuelta a esos pronósticos" y hace alusión a cuando ganó la alcaldía de Sevilla.

En cuanto a permitir que gobierne la lista más votada, Espadas deja claro que no está por la labor: "el señor Moreno Bonilla no dejó gobernar a la lista más votada que era la del partido socialista, ¿por qué debo hacer yo lo que él no ha hecho?".

Los andaluces tienen que decidir entre un pacto del PP con la extrema derecha o votar al Partido Socialista

Por ello, Espadas argumenta que en estas elecciones "los andaluces tienen que decidir entre un pacto del Partido Popular con la extrema derecha como en Castilla y León o votar al Partido Socialista y recuperar el camino de las libertades, los derechos y los servicios públicos".

El adelanto electoral esconde el fracaso del gobierno de Moreno Bonilla

El socialista critica que el gobierno andaluz "no está tomando las decisiones que necesita Andalucía" y sostiene que el adelanto electoral es fruto del fracaso en la gestión de Moreno Bonilla.

"El aparato de propaganda del Gobierno andaluz ha intentado generar una apariencia de buena gestión donde en realidad hay una falta de transparencia y una mala gestión del presupuesto", argumenta Espadas sobre la falta de iniciativa de gobierno del candidato del PP.