Juan Marín: "No todos los votos valen lo mismo"

El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Ciudadanos a la presidencia en las próximas elecciones, Juan Marín, ha pasado este martes por los micrófonos de Más de Uno. Marín ha defendido una reforma en la ley electoral porque asegura que "no todos los votos valen lo mismo". Ha insistido, además, en que para que gobierne la lista más votada "habría que reformar muchas cosas. Para eso el voto de los ciudadanos tendría que valer lo mismo, y no es así. Va en función de circunscripciones. Que en Soria un diputado cueste 19.000 votos y en Andalucía 64.000 y que me digan que el voto de todos los españoles vale lo mismo... No insultemos a la inteligencia", ha dicho, tajante, el Vicepresidente.

Marín se ha mostrado muy crítico con el candidato socialista, Juan Espadas, afirmando que su partido nunca ha querido reformar la ley electoral y ha ironizado con la petición de que gobierne la lista votada recordando que Javier Arenas fue la lista más votada y el PSOE pactó con IU para gobernar. "Ahora quieren que se respete la lista más votada de las últimas elecciones porque consiguieron 33 escaños y el PP 26. Estoy convencido de que si el día 19 el PP consigue 42 escaños y ellos 35 van a decir que no, que si se puede llevar una alternativa de gobierno con las fuerzas de izquierda llegarán a cualquier acuerdo posible. Ya vale de engañar a la gente. A PSOE y PP les ha interesado tener una ley electoral que nos ponga en manos de un grupo nacionalista o separatista a los que siempre terminan dándole lo que piden para poder mantener el sillón en La Moncloa", ha sentenciado.

Descarta una lista conjunta con el PP

El candidato de Ciudadanos ha descartado, además, un lista conjunta con el PP para los próximos comicios porque, ha dicho, "no somos la misma fuerza política". Marín ha asegurado que ambas formaciones defienden proyectos políticos coincidentes en muchos puntos, pero que no va a llegar a acuerdos con Vox. También ha puesto en valor la fórmula de gobierno en Andalucía en los últimos cuatro años diciendo que "a Andalucía le ha ido muy bien con un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Esa es la fórmula que funciona, no unas listas conjuntas porque entonces estaríamos hablando de que solo hay una opción política".

Juan Marín ha defendido el papel de su partido en este gobierno de coalición explicando que han sido "el motor invisible" y que han trabajado "reformando leyes y llevando a cabo todos los compromisos que en su día adquirimos, como bajas de impuestos, eliminación de trabas administrativas, acabar con la crispación política en Andalucía... Nosotros hemos hecho ese trabajo y el PP ha hecho otro".