Juan Antonio consigue sacar a su mujer y a sus hijos de Kiev: "No he tenido que ir al infierno"

Los dos niños salen pegando saltos en un vídeo, inflando globos. Los dos son morenos, con el pelo largo, parecidos el uno al otro, como si fueran hermanos, que es lo que son, Martín y Diego, 6 y 4 años. En 'Más de uno' hablamos de ellos junto a su padre, Juan Antonio Luna, y que desde Cracovia nos contaba que tenía a su esposa y niños en un pueblo de la región de Kiev -él estaba intentando entrar a Ucrania para poder sacarlos de allí- porque la madre había viajado con los hijos a finales del mes de enero a visitar a la abuela, que vive en Ucrania- y justo la semana que iban a volver a Córdoba, Putin inició el bombardeo.

El plan de Juan Antonio era viajar en tren desde Varsovia hasta Kiev y a partir de ahí buscarse la vida para ir después desde la estación hasta el pueblo donde vive la suegra.

"Desde allí, donde me tendría que trasladar, si no es en Metro pues andando o haciendo algún tipo de autostop, podría en transporte privado o cojo la carretera. Sabría llegar aunque fuese andando".

Lo que sea, con tal de poder reunirse con su mujer e hijos y estar juntos. Esta mañana esperaba llegar a Kiev, pero no lo ha hecho. Juan Antonio Luna no ha entrado en Ucrania, no ha llegado hasta Kiev porque alguien hizo ese viaje por él. Y en esta nota de voz que envió a la productora María Jesús Moreno, él mismo explica cómo fue: "Yo tenía que coger hoy un tren de Varsovia a Kiev, pero he hecho una entrevista hoy en la radio y resulta que alguien del equipo del jefe de esa entrevista, pues me ha dado el teléfono de una persona y esa persona se ha encargado de sacar a mis hijos de allí, de llevarles a un lugar seguro y de facilitarme la vida hasta tal nivel de que no he tenido que ir yo al infierno. Me he podido quedar en Cracovia".

