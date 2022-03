Juan Antonio va camino de Kiev para encontrarse con su mujer y sus hijos: "Mi primer objetivo es llegar, estar con ellos y defenderlos"

En Más de Uno hablamos con Juan Antonio Luna, un español que se encuentra en Cracovia tratando de subirse a un tren para poder llegar hasta Kiev. En Ucrania se encuentran su mujer y sus hijos. "La distancia es insoportable" asegura.

"Mi mujer y mis hijos están en la región de Kiev y yo estoy mal, como cualquiera que tiene que entrar en una zona de guerra obligado, que además tiene su familia allí y que tiene que intentar sacarla y de momento no sé cómo" nos cuenta. "Yo estoy en Cracovia, cogeré un tren a Varsovia, de allí iré en tren a Kiev" asegura

Mis hijos tienen 6 y 4 años

Su mujer y sus hijos habían ido a visitar a la familia

"Si hubiéramos sabido las circunstancias que e iban a dar, lógicamente no habrían ido. Tenían previsto volver esta semana. Acabo de hablar con ellos, nosotros en ese sentido somos unos afortunados porque de momento no hemos perdido el contacto de WhatsApp y de Skype. Me ha dicho que de momentos no hay tropas por allí pero sí escuchan ruidos de aviones" afirma.

Tengo que intentar sacar a mi familia y de momento no sé cómo

Este miércoles escucharon bombardeos

"Ellos están en una zona rural, muy rural, con caminos de tierra, aquello no es ningún objetivo ni militar ni estratégico de momento. Mis hijos tienen 6 y 4 años y no saben nada de lo que están pasando, hacen vida al margen, porque como he contado tenemos la suerte de que en esa zona no hay nada evidente de la situación" nos cuenta.