Concha Andreu: "¡Ya vale de relajación! lo digo por los ciudadanos que no cumplen las normas"

La Presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha pasado por Más de Uno para explicar las razones que han llevado a la comunidad a tomar medidas excepcionales por el coronavirus, y cree que la relajación de los ciudadanos es la clave. "Estoy preocupada, tenemos que ponernos firmes. Hay que decirle a la gente que es responsable de cada uno. ¡Ya vale de relajación!".

A su juicio, la desescalada no fue precipitada y los ciudadanos estaban concienciados con las medidas. "La desescalada se hizo bien, los resultados fueron buenos", y "cuando se cumplen las medidas de seguridad, las cosas funcionan", pero ahora "la relajación es de cada uno de los ciudadanos, sobre todo con las reuniones familiares".

Nueva medidas en La Rioja

Estas nuevas medidas tienen como objetivo controlar los positivos y que no se expanda el virus. "El problema no es sí el número de contagios, sino controlados". Y así evitar un nuevo colapso hospitalario "no queremos dejar de atender a pacientes no Covid". Considera que el Gobierno de Sánchez "está haciendo un trabajo extraordinario".

La Rioja ha limitado a seis el número de personas en reuniones sociales, así como la venta de alcohol en establecimientos que no sean de hostelería hasta las 22,00 horas, además de recomendar evitar la movilidad,ante el "devenir preocupante" de la situación epidemiológica por el coronavirus. Las medidas estarán hasta el 23 de septiembre, incluido, si bien podría prorrogarse en función de como se encuentre la situación por el COVID-19.

