Borja Delgado Huete, portavoz de ADEPeM: "No se dan las condiciones para empezar el curso escolar"

Borja Delgado Huete, profesor y portavoz de la ADEPeM afirma que no se cumplen las condiciones para que dé comienzo el curso escolar . "Que intentos el 27 de agosto hacer algo para el nuevo curso, me parece tarde".

Borja Delgado Huete, profesor y portavoz de la Asociación de Docentes por la Educación Pública en Madrid explica en Más de uno por qué considera que no se dan las condiciones para que dé comienzo el curso escolar.

"Si tienen que contratar docentes, habilitar nuevos espacio, dotar de material informático a alumnos, instalar más internet... van muy tarde". "Que intentemos el 27 de agosto hacer algo para el nuevo curso, me parece tarde".

Cree que desde el Gobierno no se han hecho las coas bien. “Las administraciones no han estado a la altura de la circunstancia en educación”. “Hay un problema de voluntad política”, “el ministerio de educación podría haber hecho mucho más”. “Unas medidas en junio tal y como cambia la pandemia... es una dejación de funciones”.

Tampoco entiende que sean los docentes los que tengan que determinar el posible estado de salud de un alumno. “No hemos recibido ningún tipo de formación, no tenemos formación sanitaria. No podemos exigir a un docente que determine si un alumno es sospechoso de tener covid. Por eso solicitamos que haya personal sanitario”.

