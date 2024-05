Luis Mateo Díez nos presenta 'El amo de la pista': "Siempre elijo el título antes de escribir la novela"

Luis Mateo Díez ha publicado una nueva novela días después de recibir el Premio Cervantes: 'El amo de la pista'.

"Manías de escritor; siempre elijo el título antes de escribir la novela. Desde que yo empiezo a pensar y hago un arranque de anotaciones en el cuaderno donde hay un camino, casi siempre a través de personajes... Primero personajes y luego trama y ver un poco lo que pasa entre ellos" asegura.

Afirma que el título es fundamental para él. "'El amo de la pista' es un título que para mi tiene la resonancia poético simbólica originaria de lo que va a ir aquello" nos cuenta

En esta novela el escritor nos habla de la vulnerabilidad y la capacidad de manipulación de los seres humanos y la peligrosa fascinación de los mistificadores.

Esta protagonizada por Cantero, un joven desorientado y sin voluntad que no sabe qué hacer con su vida, perdió a sus padres y ha sido expulsado de la casa de su tío, que se siente traicionado por él.

"'El amo de la pista' es una historia inventada. Un lector que entre en ella con una idea previa de ver una novela que se atiene a hechos reales o que es una ficción que tiene un punto de convenciones y demás, puede quedar un poco desconcertado" asevera.

"Como escritor trabajo mucho la irrealidad y siempre cito mucho a Borges que decía que 'la auténtica condición del arte es la irrealidad', asegura en Más de uno.

Sobre los personajes de sus libros nos cuenta que lo fundamental en las ficciones que escribe son los personajes. "Los personajes están en un mundo, que es esa provincia imaginaria que yo me he creado y por allí hay mucha gente. Toda gran novela es un callejón lleno de gente desconocida" afirma.

El Premio Cervantes ha recordado el acto que tuvo lugar en Alcalá de Henares, un día antes del anuncio de reflexión de Sánchez, en el que estuvo el propio presidente del Gobierno junto a los Reyes o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así, ha calificado este evento de "un clima agradable y cariñoso" en el que se sintió "el personaje protagonista" de la ceremonia.

"Es una ceremonia y son una cantidad de eventos y sucesos que se ve que lo tienen muy bien organizado y todo con mucho respeto, muy buen tono, pues ¿qué va a decir uno?", ha ironizado el escritor leonés, que asegura que lo que viene después de este premio es "la vuelta del sosiego y la tranquilidad". "Y, llegados a este punto, he ganado el Cervantes y no soy un desgraciado, la gente me para por la calle", ha comentado con humor.

De hecho, para Díez no se puede "vivir en un estado de éxito y de excitación más allá de lo debido" y su futuro seguirá ligado a la escritura. "El arte tiene un componente de vicio, algo vicioso, y yo espero seguir escribiendo hasta tener la conciencia y la lucidez suficiente de saber que es el momento en que uno empieza a repetirse", ha asegurado.

El autor ha reconocido que su nueva novela 'El amo de la pista' es una obra "poco realista" que ya desde el título ofrece una lectura "metafórica y simbólica" de la realidad actual. "Vivimos en un mundo donde muchos nos creemos el amo de la pista, una pista que es variable: a veces de circo y otras una pista de carretera por la que hay gente que se desliza a más velocidad de la debida", ha lamentado.

Las dos novelas más conocidas de Luis Mateo Díez Rodríguez son La fuente de la edad(1986) y La Ruina del Cielo(1999), gracias a las cuales obtuvo en dos ocasiones el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica.

HA recibido este año el Premio Miguel de Cervantes, que es entregado anualmente, desde 1976, por el Ministerio de Cultura, a propuesta de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y está dotado de 125.000 euros. La entrega de este premio, que se lleva a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, está presidida por el rey de España.