El escritor leonés Luis Mateo Díez recibirá hoy el Premio Cervantes

El paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares será hoy escenario de uno de los premios literarios más prestigiosos de la lengua española: Luis Mateo Díez, a sus 82 años de edad, será galardonado hoy con este premio entregado por el Ministerio de Cultura, en reconocimiento a una prolífica e ineludible carrera literaria.

Luis Mateo Díez, el galardonado de 2023

El pasado lunes, y en vísperas del Día del libro, Mateo Díez ofreció una entrevista a varios medios de comunicación, en la que expresó sus sentimientos en torno a la recepción de este prestigioso premio, el mayor distintivo que puede recibir un escritor en lengua hispana:

"Es un límite a lo que podía aspirar como escritor y es algo que asumo con satisfacción y orgullo. No voy a ser modesto, porque no es bueno tener la autoestima baja", declaró ayer Mateo Díaz, que confesó que le estaba resultando complicado llegar "a edades complicadas".

A pesar de que Díaz afirma que con sus 82 años "pesa el cuerpo y la vida es incómoda", también reconoce que con los años se ha convertido en un autor más prolífico y que escribe mejor.

Un discurso sobre su procedencia

Díaz quiso "mantener la tradición del secreto" y no reveló mucho acerca del contenido de su discurso, aunque sí adelantó que versará sobre sus orígenes como escritor:

"¿De dónde vengo? ¿Qué pintas aquí? Y qué veo de cara al porvenir, pero ahí no entro mucho, porque el pasado está arrumbado y el presente no existe,al estar invadido por el futuro", ha declarado ante los medios.

Influencia de Faulkner, Gabo y Zúñiga

"No sería el escritor que soy sin ser el espectador que he sido": además de reconocer el peso que ha tenido el cine a la hora de inspirarle, el autor también destacó la influencia que en él han tenido grandes figuras de la literatura como Gabriel García Márquez, William Faulkner o Juan Carlos Onetti.

Sin embargo, el escritor ha reivindicado, por encima de estas anteriores, otra figura no tan conocida: "Juan Eduardo Zúñiga ha sido un escritor que ha estado en el límite de la cercanía y ha sido uno de mis grandes maestros: no se puede ser tan grande y no haber tenido el reconocimiento que debía, a la medida de su grandeza".

Un autor prolífico y galardonado

Las dos novelas más conocidas de Luis Mateo Díez Rodríguez son La fuente de la edad (1986) y La Ruina del Cielo (1999), gracias a las cuales obtuvo en dos ocasiones el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica.

El Premio Miguel de Cervantes es entregado anualmente, desde 1976, por el Ministerio de Cultura, a propuesta de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y está dotado de 125.000 euros. La entrega de este premio, que se lleva a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, está presidida por el rey de España.