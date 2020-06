Almeida: "Sánchez tiene que entenderse con España"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , afirma en Más de uno que las medidas de control a viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas le parecen insuficientes. Además, critica la gestión de Pablo Iglesias en las residencias y cree que Sánchez tiene que hablar con el líder de la oposición, Pablo Casado, y no excluirlo.

José Luis Martínez-Almeida opina sobre las palabras del último discurso de Sánchez en las que reclamaba que "España tiene que entenderse con España" y asegura que es Sánchez quien tiene que entenderse con España y no debe gobernar solo para los suyos. Cree que el presidente está haciendo exclusiones; asegura que no llama a Pablo Casado desde el cinco de mayo y dice que el presidente de España tiene que hablar con el líder de la oposición periódicamente. "Hay que ir a una voluntad de entendimiento, pero Pedro Sánchez tiene la principal responsabilidad", comenta.

Sobre si los elogios que está recibiendo por su gestión en la alcaldía de Madrid son para debilitar a Pablo Casado asegura que no cree que sea así y además no tendría ningún resultado. Deja claro que comparte el proyecto de Pablo Casado y que confió en él en un momento muy difícil. Además, habla sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y afirma que su gestión ha sido "muy buena, aunque seguro que se han cometido errores".

Por otro lado, el alcalde de Madrid opina que la "madrileñofobia" es una serpiente de verano y piensa que los madrileños van a ser muy bien recibidos en todos los rincones de España.

En cuanto a cómo está la ciudad de Madrid tras la pandemia, el alcalde asegura que los datos desde el punto de vista social indican que la crisis va a ser más profunda que la de 2008 y que ya están acudiendo a los Servicios Sociales familias que nunca se habría pensado que utilizarían estos servicios. Cree que en Madrid se podría prestar ayuda según sus estimación a 200.000 personas, algo que considera "una magnitud absolutamente desconocida para este ayuntamiento".

Dice que "bastaría con que el Gobierno de la nación nos dejara utilizar el remanente de tesorería para que esas personas tengan asegurada la asistencia". Defiende que esta petición la ha hecho llegar al Gobierno por tierra, mar y aire y que "no es una cuestión de color político, estamos todos los ayuntamientos unidos en esta reclamación".

"Me parecen insuficientes los controles en el aeropuerto"

El alcalde de Madrid ha asegurado que los controles que anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para los viajeros que llegaran al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas le parecen insuficientes. "No me sirve de nada que se les haga venir con mascarilla o que se le tome la temperatura", comenta. Defiende que "hay que tener política migratoria y de fronteras que permita establecer con cierta seguridad la llegada de viajeros y propone que a los viajeros que quieran llegar a Barajas desde zonas de riesgo se les realice una prueba PCR en sus países de origen y que también en el aeropuerto de Madrid se realicen PCR de forma aleatoria a los viajeros.

Explica que el Gobierno debería tener que tener previstos todos los escenarios en el caso de que se pudiera producir un rebrote al margen de medidas concretas. "No hay que descartar ningún escenario, ni medidas y hay que ser rápidos y ágiles para poder adoptarlas".

Además, sobre los errores que ha podido cometer en su gestión como alcalde de Madrid, asegura que en su caso, uno de los errores fue no cerrar los parques infantiles a tiempo. Sobre los errores de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid explica que "la propia presidenta ha reconocido que hay una investigación interna en el ámbito de las residencias para depurar responsabilidades", y que en ese sentido está haciendo un ejercicio de autocrítica.

Asimismo, responde que sobre el asunto de las residencias fue Pablo Iglesias el que se atribuyó el mando único y a la pregunta sobre qué ha hecho Pablo Iglesias en el ámbito de las residencias dice que nada. "Iglesias se ha limitado a decir que ha habido una gestión criminal de las residencias", afirma.

Por otro lado, critica al Gobierno por no haber previsto una normativa diferente al estado de alarma y por no haber concluido el proceso de desescalada. Opina que sí había plan b al estado de alarma y no entiende cómo el presidente deja ahora a las CCAA tomar medidas sin ningún control.

Por último, asegura que Pedro Sánchez debe responder a la propuesta de Pablo Casado a un plan de choque económico.

