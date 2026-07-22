Trump y su apoyo para que Infantino sea secretario de la ONU: "Lo que haga el emperador de la Casa Blanca ya no sorprende"

La posibilidad de que Donald Trump quiera impulsar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a la Secretaría General de Naciones Unidas ha provocado una contundente reflexión más contundentes escuchadas este martes en la radio española. El periodista José Miguel Azpiroz aprovechó su comentario en La Brújula, de Onda Cero, para trazar un duro paralelismo entre el máximo dirigente del fútbol mundial y el caballo favorito del emperador romano Calígula.

La información que dio pie a su intervención fue la publicada por el diario estadounidense New York Post, que asegura que Trump estaría promoviendo el nombre de Infantino para suceder a António Guterres al frente de la ONU, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca, la FIFA ni Naciones Unidas.

Un viaje a la antigua Roma

Azpiroz inició su comentario recordando la figura de Calígula, uno de los emperadores más controvertidos del Imperio romano, famoso, según las crónicas clásicas, por sus excentricidades y por la supuesta intención de nombrar cónsul a su caballo preferido, Incitato.

El periodista repasó algunos de los lujos que, según los historiadores, disfrutaba el animal: caballerizas de mármol, pesebres de marfil, sirvientes dedicados exclusivamente a su cuidado e incluso banquetes compartidos con el emperador.

Tras ese recorrido histórico llegó la comparación que centró su editorial.

"El Incitato de Donald Trump es Gianni Infantino", afirmó.

"Se lo ha trabajado"

Azpiroz sostuvo que el presidente de la FIFA ha cultivado durante los últimos meses una estrecha relación con Trump y aseguró que ese acercamiento explicaría, a su juicio, la información publicada en Estados Unidos.

"Desde luego el presidente de la FIFA se lo ha trabajado", señaló.

El periodista enumeró varios episodios que considera representativos de esa sintonía, entre ellos la concesión a Trump del denominado Premio de la Paz de la FIFA, el protagonismo otorgado al presidente estadounidense durante el Mundial de 2026 o la decisión de permitirle acariciar la Copa del Mundo durante la ceremonia de entrega del trofeo.

También hizo referencia a la polémica generada por la retirada de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun tras una conversación entre Trump e Infantino, un episodio que fue ampliamente comentado durante el torneo.

Una crítica al papel de Infantino

Más allá de la posibilidad de que el dirigente de la FIFA pudiera aspirar algún día al máximo cargo de Naciones Unidas, Azpiroz centró su intervención en cuestionar la cercanía entre ambos dirigentes.

"Puede resultar escandaloso, pero a estas alturas lo que haga el emperador de la Casa Blanca, como nombrar a Infantino secretario general de la ONU si puede, ya no nos sorprende", concluyó.

La información publicada por el New York Post sostiene que Trump considera a Infantino una figura con prestigio internacional y capacidad para unir posiciones, aunque cualquier candidatura a la Secretaría General de la ONU debería superar un complejo proceso de elección en el Consejo de Seguridad y ser posteriormente ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas.