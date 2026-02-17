Pablo Pombo: "El comportamiento de los dirigentes de Vox parece no encajar con las demandas de sus votantes"

Las últimas citas electorales en Extremadura y Aragón han dejado al PSOE en una situación complicada en estos territorios y augurando un futuro nada positivo en el resto de elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía que protagonizarán este 2026.

Precisamente sobre los resultados de estas elecciones y los pactos electorales ha reflexionado Pablo Pombo en La Brújula este lunes en el que también hemos conocido el malestar del PP con María Guardiola por la gestión de sus negociaciones con Vox.

El colaborador de La Brújula ha reflexionado sobre algunas de las cuestiones que dejan las últimas encuestas demoscópicas publicadas, que apuntan a que la mayoría de votantes de PP y Vox quieren un pacto entre ambas formaciones tanto en Extremadura como en Aragón.

"El 66% de los votantes del PP quiere pacto con Vox y el 86% de los votantes de Vox quiere pacto con el PP. El comportamiento de los dirigentes de Vox parece no encajar con las demandas de sus votantes", explicaba Pombo durante la tertulia.

La crisis del PSOE

Citando dos recientes encuestas de Sociométrica y NC Report, Pombo destaca también la bajada de la izquierda en su conjunto y de un PSOEal que estos sondeos dan entre 98 y 102 escaños.

"Sociométrica apunta a que hay mayor migración de electores socialistas hacia Vox que hacia el PP. Uno de cada diez votantes de Sánchez en 2023 se marcha hoy a la derecha", explica el colaborador de La Brújula que destaca también la baja valoración de los votantes del PSOE a Pedro Sánchez. "Es prácticamente idéntica a la que daba los votantes socialistas extremeños al candidato Miguel Ángel Gallardo", sentencia.

Otro de los aspectos que destaca Pombo es lo que opinan los votantes socialistas sobre la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno hace unas semanas.

"El 26% de los votantes socialistas no está de acuerdo con la regularización de inmigrantes y el 28% cree que generará efecto llamada (...) ¿Cuántos votantes de Sánchez no están de acuerdo con la regularización de inmigrantes? Dos millones de papeletas", explica.