Feijóo insiste en un Gobierno en solitario, pero no descarta "acuerdos puntuales con Vox": "Tengo que facilitar lo que quiere la gente"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista en el diario El Mundo que mantiene "con absoluta literalidad" el compromiso de gobernar sin coaliciones con Vox. El líder de la oposición ha indicado que el Gobierno que salga de las próximas generales tiene que ser fruto "de un partido de Estado que tenga experiencia de gobierno, que es el PP".

Aun así, ha reiterado que no hay líneas rojas con Vox y que pactarán con ellos "los acuerdos puntuales que sean necesarios". Asimismo ha negado conversaciones con el sanchismo, con Bildu o con los independentistas y que solo va a "matizar" esto en caso de que los electores manden "otro mensaje" en las urnas.

Por eso, preguntado por si la coalición con Vox depende de los resultados de las elecciones, Feijóo ha dejado claro que "si el 50% o el 60% de la gente dice que Pedro Sánchez se tiene que ir, pues PP y Vox se tienen que entender". A su juicio, si el PSOE sigue hundiéndose, el PP sigue liderando y Vox consolida su ascenso, "PP y Vox tienen que ser consecuentes".

Feijóo justifica el adelanto electoral porque los presupuestos no se pueden prorrogar

En este sentido, el líder de la oposición ha enfatizado que ambos partidos son "muy distintos" y que cualquier acuerdo autonómico con ellos tiene que ser aprobado, primero, por el Comité Ejecutivo Nacional que él preside. También ha señalado que esos acuerdos tienen que estar dentro de la Constitución y respetar la "responsabilidad y proporcionalidad y la estabilidad en el tiempo".

Sobre si adelantar elecciones en las distintas autonomías ha sido un acierto o un error, Feijóo se ha escudado en que no se pueden prorrogar los presupuestos "de forma indefinida" porque va contra el espíritu constitucional, un claro ataque contra el PSOE y el Gobierno central.

A su juicio, la estrategia de Pedro Sánchez es "inflar a Vox", pero que a pesar de intentar "reventar" la campaña electoral en Aragón con anuncios como el decreto ómnibus o la regularización de inmigrantes, no le ha funcionado, porque el PP ha consolidado su fortaleza.

Niega que la subida de Vox sea por "desconfianza" hacia el PP

A pesar de que Vox ha subido, Feijóo ha recordado que no gobiernan en ninguna comunidad autónoma, pero que "lo que quieren los ciudadanos, y tenemos aceptarlo, es que haya gobiernos liderados por el PP con el apoyo de Vox, y yo tengo que facilitarlo".

A pesar de que los votos que ha perdido el PP y PSOE se han ido a Vox, Feijóo lo ha achacado a la polarización y a que "la retroalimentación del sanchismo y el populismo es un permanente canal de comunicación", por ello ha descartado que sea consecuencia de "desconfianza" hacia el PP.

Aun así, ha cargado contra el partido de Abascal por sus constantes cambios de opinión con respecto a entrar y salir de los gobiernos, pero ha reiterado en que "si los ciudadanos nos enseñan un camino y se han movido para un cambio, yo no puedo pararlo".