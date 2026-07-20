La importancia psicológica del triunfo de España en el Mundial: "La sociedad nos ha demostrado que no quiere divisiones"

La conquista del Mundial por parte de la selección española no solo ha provocado una explosión de alegría en las calles, sino que también ha generado un fenómeno social que va mucho más allá del deporte. ¿Por qué este equipo ha conectado de una forma tan especial con millones de personas? ¿Qué explica que todo un país se haya unido alrededor de una misma celebración?

Estas son algunas de las cuestiones que abordó la psicóloga María Jesús Álava Reyes durante una entrevista con José Miguel Azpiroz en La Brújula. La especialista atribuyó esta identificación colectiva a los valores que transmite el equipo de España, desde el trabajo conjunto hasta el liderazgo del seleccionador, y aseguró que la sociedad necesitaba una alegría compartida en un contexto marcado por la crispación.

"La selección ha sido capaz de suscitar emociones muy positivas"

Preguntada por la capacidad del combinado nacional para ilusionar a todo el país, María Jesús Álava explicó que el éxito va mucho más allá del resultado deportivo. A su juicio, la selección ha conectado con la ciudadanía gracias a un modelo basado en el esfuerzo colectivo y en unos valores con los que muchas personas se sienten identificadas.

"La selección ha sido capaz de suscitar esas emociones tan positivas en muchas personas en base a un trabajo colectivo capaz de generar un estilo de juego propio", afirmó. En ese sentido, añadió que ese modelo se apoya en "el esfuerzo del equipo, el trabajo bien hecho, el compromiso y la unión de los jugadores y su seleccionador", razones por las que, según sostuvo, se ha generado una ilusión colectiva.

Una sociedad que necesitaba una alegría compartida

Durante la conversación, José Miguel Azpiroz planteó si la sociedad española también estaba especialmente predispuesta a vivir con intensidad un éxito como este. La psicóloga coincidió plenamente y respondió que "sin duda" existía esa necesidad.

Según explicó, los ciudadanos "estábamos buscando sentir esa alegría compartida" y recuperar un orgullo colectivo alrededor de un grupo que representa valores positivos. Álava señaló que la selección funciona como "un equipo solidario" en el que todos sus integrantes trabajan por un objetivo común y donde, además, "no hay estrellas que se piensan que están por encima del bien y del mal".

El liderazgo del seleccionador, una de las claves del éxito

Otro de los aspectos que destacó la especialista fue el papel desempeñado por el seleccionador. María Jesús Álava aseguró que el técnico ejerce "un liderazgo emocional basado en una comunicación fantástica, en el compromiso y en la coherencia entre lo que dice y lo que hace".

En su opinión, esa forma de dirigir al grupo ha contribuido decisivamente a crear una identidad que ha terminado conquistando a millones de españoles dentro y fuera del terreno de juego.

"La sociedad ha demostrado que no quiere divisiones"

Más allá del fútbol, la psicóloga interpretó el triunfo de la selección como un reflejo del momento que vive la ciudadanía. Álava defendió que el éxito del equipo evidencia el deseo de los españoles de compartir proyectos comunes.

"La sociedad nos ha demostrado que no quiere divisiones, ni enfrentamientos, ni confrontaciones", aseguró. Para la especialista, la ciudadanía disfruta cuando encuentra motivos para celebrar algo que une a todos y lamentó que, en otros ámbitos, "a veces están tan presentes" las divisiones.

Un ejemplo para niños y adolescentes

Antes de finalizar la entrevista, María Jesús Álava quiso poner el foco en la influencia que puede tener este grupo sobre las nuevas generaciones. Desde el punto de vista psicológico, destacó que la selección representa un modelo muy positivo para los más jóvenes.

"Han sido un gran ejemplo a seguir para nuestra juventud, para nuestros niños y para nuestros adolescentes", concluyó.