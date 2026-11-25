Déjame que te cuente que tiene cuatro días de vida. Nació en mitad del océano, a bordo de un cayuco que avanzaba hacia Canarias. Su madre dio a luz en plena travesía, sin agua caliente, ni toallas, ensangrentada, rodeada de cientos de pasajeros y el Atlántico de testigo.

El martes, el cayuco en el que viajaban fue rescatado a unos setenta kilómetros de El Hierro, con la ayuda de la guardamar Calíope. El 112 avisó al hospital de la isla y allí las esperaban. Todavía cuesta creer que, después de un parto así, la madre y la recién nacida llegaran bien. Cuenta el Diario de Avisos que las dos pasaron la noche en observación, y según fuentes sanitarias, madre e hija están bien.

Pero esta niña no llegó sola. Llegó el mismo día en que El Hierro vivió una jornada sin precedentes: cerca de dos mil cien migrantes en un solo día, la mayor cifra de llegadas por mar en España. El récord anterior era de hace apenas once días.

Con ella viajaban también otros niños. Entre los llegados el martes había al menos ciento veintisiete menores, y muchos desembarcaron mareados y deshidratados. Son más de cien niños los que han llegado estos días a El Hierro. Algunos llevaban hasta una semana en el mar. Otros, como la recién nacida, solo cuatro días. Toda su vida.

La crisis migratoria está alcanzando un nuevo récord en El Hierro. Ayer desembarcaron 2.100 supervivientes a la travesía, pero no sabemos cuántos murieron por el camino. Hoy continúan batiendo récord de llegadas. Récord de desesperación y de catástrofe humanitaria de quienes están dispuestos a jugarse la vida huyendo de la miseria. Récord de personas rescatadas en el mar en un solo día desde que existen registros en España.

Hoy Canarias ha declarado la emergencia en El Hierro, aunque a duras penas está sirviendo para hacerse un hueco en la campaña electoral. Porque para el Gobierno, El Hierro vuelve a ser el recordatorio de que no es capaz de gestionar adecuadamente una crisis migratoria de esta magnitud. Llevan toda la campaña intentando que no hablemos de Ceuta. Y ahora llega El Hierro para recordárnoslo.

Para el Gobierno, El Hierro vuelve a ser el recordatorio de que no es capaz de gestionar adecuadamente una crisis migratoria de esta magnitud

Y porque para quienes en la oposición solo hablan de inmigración para vincularla a delincuencia, esta mujer que llegó ensangrentada y su nacida, el centenar de niños y la bebé, no encajan en el perfil del migrante deshumanizado que les da votos. Qué hay más humano que parir. Qué hay más comprensible de la desesperación que les empuja que echarse al mar a punto de dar a luz. El mar sigue trayendo cayucos. La campaña sigue trayendo eslóganes.

Tiempo tendremos de hablar en La Brújula de mucho más que de la campaña electoral. Hablaremos de Puigdemont, que acaba de anunciar que vuelve a España sin que la campaña electoral se haya inmutado. Y hablaremos de salud mental, en concreto, del aumento de riesgo de suicidio entre los adolescentes, que preocupa cada vez más en los institutos. Ahora lo hablamos en el comité de expertas que tendremos en La Brújula a partir de las 20.30. Educación y salud mental, temas de los que se está hablando muy poco en esta campaña electoral.

El 25N y la lucha contra la violencia machista

Pero antes vamos a hablar de violencia machista y de los planes para erradicarla. Tampoco se ha hablado apenas de ello en campaña electoral. Hay partidos, como PP y Vox, que ni siquiera la mencionan en su programa.

Vamos a hablar en La Brújula de la lucha contra la violencia machista y de sus víctimas y supervivientes no solo porque sea 25 de noviembre, día contra la violencia contra las mujeres. Es que hoy mismo una mujer de 32 años ha sido asesinada en Murcia. El principal sospechoso es su novio, la Guardia Civil lo está buscando.

Hoy mismo también la Guardia Civil ha detenido en Chiclana a un hombre por el asesinato de su pareja, una mujer de 44 años que fue encontrada muerta en octubre. Van 50 mujeres asesinadas si se confirma como violencia de género la víctima de Murcia. No es una cifra, no son sucesos, es un problema estructural que necesita soluciones.

Es un problema estructural que necesita soluciones

Y para hacer visible la lucha contra la violencia de género, el feminismo ha salido hoy a las calles para reivindicar más medidas, más recursos y ningún retroceso. Sin embargo, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el PP ha preferido reunirse delante del piso que el exministro en prisión le puso a Jésica y a visitar el Parador de Teruel, para dedicar el día a recordar a José Luis Ábalos. Vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra

El PP cree que lo que más visibilidad necesita el día contra la violencia contra las mujeres, lo que más puede ayudar a las víctimas de violencia de género y a sus supervivientes, no es poner el foco en las más de 1300 mujeres asesinadas desde que hay registros, sino recordar a Ábalos a las puertas del Parador de Teruel.