Déjame que te cuente por qué Sánchez adelantó las elecciones. O por qué, al menos, dice que lo hizo. ¿Por qué este domingo vamos a las urnas y no antes? Pues no es por las encuestas, aunque ahora hablaremos de ellas. Fue porque el domingo anterior a anunciar el adelanto electoral, el presidente Sánchez fue a comer con sus padres…

Eso le dijo a Gonzo el presidente del Gobierno en la entrevista en Salvados de anoche, en La Sexta. Que cuando Sánchez va a comer con sus padres, siempre les pregunta por las cosas importantes. Porque, una cosa es lo que digan los 700 asesores que tiene en Moncloa del límite de gasto que debe tener España en la OTAN, pero no vas a comparar ese conocimiento técnico con el amor de un padre, una madre y una esposa.

Seguramente este sea un buen resumen de la campaña electoral. En esta carrera por humanizar al candidato, que empieza a írsele de las manos a los estrategas de campaña. ¿No estaremos confundiendo la humanización de un candidato con una falta de profesionalidad?

Al presidente Sanchez le quisieron humanizar mucho en el cara a cara y pasó lo que pasó. Que quedó desdibujado del todo. Si, como le dijo Sánchez a Julia Otero el sábado en Onda Cero, su plan era ser educado e institucional, el verdadero problema entonces para el candidato socialista es que en ese papel de hombre humilde y educado ni sus votantes le reconocían.

En ese papel de hombre humilde y educado, ni sus votantes le reconocían

No parece un mensaje muy positivo para una campaña que cuando quiere transmitir calma, diálogo y conciliación frente a los insultos, el presidente Sánchez está irreconocible. Y cambiando tanto es difícil ganar, porque es como decirle al votante que hace falta un cambio.

Quedan cinco días para que termine una de las campañas más extrañas de los últimos tiempos. Una que empezó con Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, imputada, abriendo el primer mitin de campaña. Ahora sabemos que el domingo vamos a votar porque el presidente fue a comer con su padres el domingo y les pareció bien.

Esto es La Brújula. Y aquí estamos cada tarde a esta hora, y hasta las 11.30 de la noche, las 10.30 en Canarias. En Onda Cero. Con toda la información y el análisis de lo que está pasando.

Y tiempo tendremos de hablar en esta Brújula de lo que nos acaba de decir el ministro Félix Bolaños, y de la amnistía que le llega por fin a Carlas Puigdemont, que ya puede volver a España cuando quiera. Se cierra la causa penal contra Puigdemont y el Supremo archiva la causa del procés, pero ahora que puede regresar a España, como a Junts las encuestas le dan bastante mal, no parece que vaya a aprovechar para venir al cierre de campaña, no sea que le hagan responsable del mal resultado.

Y hablaremos con Alberto Aparici de la mezcla de disgusto y fascinación que tienen los matemáticos ahora que la IA está descifrando alguno de los problemas más emblemáticos que parecían irresolubles. Y hablando de IA, vuelve Nvidia a tener un giro de guion, porque Jensen Huang ha vuelto a ser consejero delegado de la empresa, después de que lo echaran por liarse con una presunta espía china, y el gigante tecnológico se ha vuelto a disparar en bolsa.

El CIS de Tezanos da su veredicto

A veces con los mercados pasa como con las encuestas, que dan giros insospechados. Unos más creíbles que otros. Las encuestas dan por ganador al Partido Popular, aunque Vox pierde fuelle y Frente Amplio se desploma. Y algunas encuestas dan una remontada al PSOE en los últimos días… Y luego está el CIS de Tezanos. El CIS asegura que el PSOE arrasará el 29N, que Sánchez podrá gobernar con 10 puntos por delante del PP e incluso sin Junts.

Las encuestas dan por ganador al Partido Popular, aunque Vox pierde fuelle y Frente Amplio se desploma

Lo que no será, diga el CIS, es con el voto de Felipe González. El expresidente ha dicho que mejor no le hagan hablar o costaría millones de votos a su partido. Mi partido, ha dicho varias veces, después de que su ministro José Bono le pidiera que reconsidere su postura. Pero lo que ha conseguido Bono es que Felipe González entre en campaña. Pero contra Sánchez.

Hace tiempo que Felipe González no moviliza al votante de izquierdas, al menos, de la izquierda más contemporánea. ¿Pero… y al votante moderado? ¿Y al indeciso? ¿Y a ese centro difuso?

Bono le pidió a Felipe González que reconsidere su voto en un intento de movilizar al votante moderado, ese al que se supone que el presidente Sánchez quiso seducir mudando la piel en el cara a cara hasta parecer un manso corderito en vez de Perro Sanxe… Pero el enfado de Felipe puede movilizar el voto indeciso… más lejos de Sánchez.

Hoy en Espejo Público, Feijóo llamaba al voto de los socialistas. Lo que no le dijo Feijóo a los socialistas a los que le pide el voto es cómo piensa reformar la ley del aborto y de la eutanasia, ni hasta qué punto sus políticas van a verse condicionadas por su pacto con Vox, que hace tiempo que en campaña tampoco habla de estos temas para no asustar demasiado. Les pasa como a Sánchez, quieren parecer moderados. Y no parecen ellos.