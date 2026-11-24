Déjame que te cuente que si a partir de hoy tienes la desgracia de que se te muera un familiar cercano, una madre, un hijo, un hermano, podrás faltar al trabajo 10 días, en vez de los dos que había hasta ahora para el luto. Si eres un autónomo que cobre menos de 85.000 euros, ya no tendrás que hacer la declaración de IVA cada trimestre, basta con una al año. Cuando tengas un hijo, tu permiso se amplía a 20 semanas; también a partir de hoy habrá un nuevo permiso de un día para acompañar a la persona que reciba la eutanasia; y la reducción de la jornada de trabajo cuando sea necesario para cuidar a familiares que precisen paliativos.

Buenas noticias, sin duda, que pueden hacer la vida más fácil a millones de españoles. ¿Pero por qué las aprueba justo ahora el Gobierno? A cuatro días de las elecciones. ¿Por qué ahora si había algunas, como el permiso por fallecimiento, que llevaban más de un año en el cajón?

Los consejos de ministros no tienen un cupo de medidas. Si el Gobierno ha estado desdoblando los Consejos de Ministros en martes y jueves es en buena medida para ampliar su impacto en los medios. Para que se hable más tiempo de sus últimas medidas en tiempo de descuento. De la subida del sueldo a los funcionarios a las pensiones, pasando por las ayudas al transporte que también han aprobado hoy.

Son tantas medidas las que ha aprobado hoy el Gobierno que en la rueda de prensa no han podido concretar ni cuántas son ni cuánto van a costar. El Gobierno dice que no es electoralista, qué va. Que todas las medidas llevaban meses en estudio, algunas desde hace un año. Que se lo digan a Ada Colau, que hoy ha recordado (porque Yolanda Díaz ha preferido no hacerlo) que muchas de ellas ya las había propuesto Sumar y se las han apropiado.

El Gobierno dice que no es electoralista, qué va

Una advertencia de Bruselas

Y mientras el Gobierno anunciaba una última traca de medidas sociales sin concretar ni cuántas son ni cuánto costarán, la Comisión Europea le acaba de advertir a España que está en grave riesgo de sufrir la apertura de un expediente por exceso de gasto público.

Desde la Comisión han echado cuentas y dicen que el Gobierno ha gastado 5.100 millones más de lo presupuestado (a lo mejor por eso no lo aprobaba antes). 5100 millones sin contar la subida a funcionarios y las pensiones, porque las cuentas eran hasta el 3 de noviembre.

En Bruselas están muy pendientes de lo que pase en las urnas el 29 de noviembre. Y de si el próximo Gobierno es capaz de aprobar unos Presupuestos. Y el mensaje que nos dan es claro: España el año que viene tiene que gastar menos e ingresar más, aunque este no sea un mensaje muy popular en campaña.

España el año que viene tiene que gastar menos e ingresar más, aunque este no sea un mensaje muy popular en campaña

Las dudas sobre la limpieza electoral

Pero antes déjame que te cuente que en la recta final de la campaña los partidos están azuzando las dudas sobre la limpieza de proceso electoral. Desde Moncloa, insinuando que ni Partido Popular ni Vox aceptarían el resultado de las elecciones si no las ganan. Y desde el PP, Feijóo esta mañana le expresaba a Rafa Latorre en Más de Uno su "inquietud" por las "urnas de cartón en consulados".

Esas urnas de cartón que Feijóo no sabe bien para qué se ponen, en realidad, cumplen lo que ha pedido expresamente el Supremo. En algunos centros electorales de distintos países se han colocado cajas separadas para las personas que tienen cautelarmente suspendido el voto por haber adquirido la nacionalidad española a través de la ley de nietos sin haber acreditado la condición de exiliado de su familiar.

O sea, que los afectados por la ley de nietos, que ahora tienen el voto suspendido por la orden cautelar del Tribunal Supremo, pueden depositar su voto, pero no en la urna por defecto en la que votan las personas inscritas en el censo electoral. Y el Ministerio de Exteriores confirma que todo se está haciendo en cumplimiento de la normativa.

Pero ha cundido la duda porque, aunque Feijóo dice que se fía del sistema, le decía a Rafa Latorre que "Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos contradictorios". Siembra dudas pero a la vez critica que Sánchez dude de la validación por parte del bloque de la derecha de los resultados en las elecciones del próximo domingo.

Y mientras Feijóo sembraba dudas sobre Sánchez, Sánchez las sembraba sobre Feijóo en una entrevista en RNE. Insistía el presidente Sánchez en el pucherazo. Y mientras el presidente del Gobierno extiende la tesis del pucherazo, la portavoz de su Gobierno insistía esta mañana que es intolerable extender la tesis del pucherazo.

Pero cuestionar la limpieza de las votaciones pone en riesgo el sistema electoral. Hablar de pucherazo desde el gobierno, también. A los que nos piden el voto, lo menos que les podemos pedir es un poquito más de responsabilidad. El 29N uno ganará y otro no. Pero si quiebran la confianza en el sistema, perdemos todos.