Rosas y libros protagonizan el ambiente festivo de Barcelona en Sant Jordi: "Un día de felicidad que inunda las calles de cultura y amor"

A las 22 horas de un 23 de abril inolvidable, Sant Jordi ya despide su magia en las calles de Barcelona con un ambiente sereno tras un día frenético de libros, rosas y encuentros entrañables, tal como ha captado en directo la periodista Ana Utiel para La Brújula de Onda Cero.

La periodista Ana Utiel reveló cómo miles de personas han inundado el centro, dejando un reguero de felicidad que une generaciones y celebra la cultura y el amor en su forma más pura. Utiel describió en directo el ambiente en la capital catalana, que ha respirado un ritmo frenético hasta última hora de la tarde, con libreros y floristas despidiendo la jornada con satisfacción.

"Sant Jordi es siempre un día de felicidad"

Varias personas destacaron el carácter festivo y unificador de la jornada, que ha atraído a miles de personas paseando por el centro de la ciudad: lectores y enamorados, familias y amigos. "Sant Jordi es siempre un día de felicidad. Hoy estamos super felices. Ha ido súper bien", afirmó un librero, que notó mayor fluidez que en años anteriores.

Utiel puso en valor la transversalidad de la fiesta, que une a toda la sociedad catalana sin distinción de edades ni condición: "Me encanta leer, entonces es como el día del amor y de leer. Entonces como perfecto". Otro participante subrayó su dimensión emocional: "Es un día muy especial para vivir el amor en todas las formas posibles en familia, en pareja, en amigos".

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"Sant Jordi es algo muy nuestro"

La celebración ha logrado unir cada año a toda la sociedad catalana, con un orgullo compartido que trasciende fronteras: "Es algo que es muy nuestro. Y también pues creo que desde el resto de España y del mundo. Es una jornada que la gente reconoce y que también ve su importancia y lo bonito que es". Por supuesto, tampoco se han perdido la cita los mayores, como Montserrat, que ha vivido 78 Sant Jordi, uno de ellos muy especial este año.

Montserrat ha recordado con emoción un Sant Jordi en el que vendió rosas por La Rambla: "Un año tuve la ocasión de ir a vender rosas y pasé todo el día vendiendo rosas por la rambla y estuve muy contenta".

Y el de este año no lo olvidará: "Ha venido el presidente de la Generalitat. Y he estado muy contenta. Es una festividad muy entrañable, muy de nosotros aquí en Cataluña y es un día muy bonito". Un día muy bonito como dice Montserrat, y que logra unir cada año a toda la sociedad catalana.

Onda Cero se cuela en el Día de Sant Jordi | Redacción

De esta manera, Sant Jordi se convierte en un punto de unión en el que el intercambio de rosas y libros se convierte también en un gesto que refuerza el sentimiento de comunidad y fraternidad social. A lo largo de la jornada, Onda Cero seguirá informando para contar cómo se vive este día en programas como Noticias mediodía con María Hernández, Por fin con Jaime Cantizano o Más de uno con Carlos Alsina.

La acción, que cuenta con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, pone el foco en el espíritu de Sant Jordi como una celebración que va más allá de la tradición.

La Brújula se ha unido a la cobertura especial de Onda Cero por la festividad de Sant Jordi durante la que las calles de Barcelona se llenan de abrazos, libros y rosas en una de las citas culturales más emblemáticas del año.