Sant Jordi transforma Barcelona sin la Rambla: libros, rosas y nuevos espacios para la celebración

En esta edición del Día del Libro en Catalunya, Sant Jordi ha tenido que reinventarse. Las tradicionales paradas de la Rambla han desaparecido por obras, pero la magia de la celebración persiste en nuevas ubicaciones: Plaza de Cataluña, Portal de la Ancha y Plaza de la Catedral.

Frente a la Catedral Gótica, la afluencia es constante. Los lectores reconocen que aunque la Rambla era emblemática, este nuevo emplazamiento no desmerece. "Nos gusta este sitio junto a la catedral, el casco gótico. Es muy amplio, muy bonito y tenemos la catedral de fondo. Es un muy buen lugar también", aseguran los visitantes.

Para los libreros, la jornada está siendo todo un éxito. "Es un río constante de gente", comenta uno de ellos satisfecho. Otro añade: "La verdad es que es un privilegio poder estar aquí todo el día con las vistas de la Catedral. El sitio es muy bonito".

El tiempo acompaña y la celebración fluye como se esperaba o mejor. Bajo el lema "Sant Jordi nos hace mejores", la Generalitat reivindica esta fecha como una jornada de convivencia y consenso entre todos los catalanes, demostrando que las tradiciones pueden adaptarse sin perder su esencia.

Programación especial Sant Jordi en Onda Cero

De esta manera, Sant Jordi se convierte en un punto de unión en el que el intercambio de rosas y libros se convierte también en un gesto que refuerza el sentimiento de comunidad y fraternidad social. A lo largo de la jornada, Onda Cero seguirá informando para contar cómo se vive este día en programas como Noticias mediodía con María Hernández, Por fin con Jaime Cantizano y La brújula con Rafa Latorre.

La acción, que cuenta con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, pone el foco en el espíritu de Sant Jordi como una celebración que va más allá de la tradición.