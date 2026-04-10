Un registrador de la propiedad señala el principal problema de la vivienda: "Necesita materia prima, pero si no hay..."

La vivienda sigue siendo el principal problema para la sociedad española. El Registrador de la Propiedad, Alfredo Delgado, ha analizado en La Brújula la situación actual, posibles soluciones y el futuro de esta cuestión. Ha descartado que vaya a haber un parón en la compraventa y ha señalado el problema del aumento de población de ciudades y la falta de suelo urbano.

El registrador no cree que el incremento de precios vaya a sufrir un frenazo. "La vivienda es un mercado, no deja de ser una industria que necesita materia prima; la materia prima del mercado inmobiliario es el suelo urbano, si no hay o hay poco suelo urbano, no hay manera de edificar", ha señalado.

Otro problema es el crecimiento de la población española, además, unas 450.000 personas son extranjeras. "Si yo tengo un hijo mañana, dentro de 30 años necesitará un piso, pero los que vienen necesitan una vivienda ya", ha comentado al tiempo que ha señalado que los mayores compradores de vivienda en España son los británicos, holandeses y alemanes.

Las diferencias entre comunidades

"Ahora mismo yo no diría eso", ha sido la contundente respuesta sobre si va a haber un parón en la compraventa de viviendas. Según Delgado, es algo que se lleva pensando desde hace años, pero los datos recientes muestran que los precios han subido un 16%, o lo que es lo mismo, un 29% por encima de los de 2007.

Asimismo, el registrador ha señalado que en Canarias, por ejemplo, aunque el precio ha subido un 14%, la compraventa solo un 1%, lo que indica que "el mercado está agotado y no hay nada más para vender y lo que sube es el precio". La demanda está "estable", ha añadido en Onda Cero, porque se ha vendido más vivienda nueva de la que se ha producido.

El ahorro y la sostenibilidad, las claves principales

Así las cosas, ¿cuál es el problema para acceder a una vivienda? Lo cierto es que "hay dos", ha destacado Delgado. El primero es que se necesita, por lo menos, un 35% de ahorro, aunque depende de la comunidad."En Baleares una vivienda media te cuesta 410.000 euros y necesitas 123.000 para entrar; en Madrid, 386.000 euros y necesitas 115.000, si bien en Castilla-La Mancha cuesta 109.000 euros" ha enumerado.

Esto sumado al segundo problema, el salario. Para pagar una vivienda necesitas una hipoteca, pero la ratio coste, es decir, la cuota media e hipoteca, ha subido un 4%. En estos momentos es entre 780-789 euros, lo que supone un 32% del salario medio, aunque vuelve a haber diferencias entre territorios, porque en Baleares una persona tiene que destinar el 56% de su sueldo, en Madrid un 41% y en Extremadura un 20%.

San Sebastián, Madrid y Barcelona son las ciudades donde el metro cuadrado es más caro y el precio de las viviendas ha subido, aunque también en zonas como Guadalajara, Segovia o Ávila. ¿No es contradictorio que suba el precio en lugares que quieren mantener a su población? La respuesta es sencilla: "Sube por el desbordamiento de Madrid", ha sentenciado Delgado.