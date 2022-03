CEOE comparte las "reclamaciones" de transportistas pero pide "negociar en la mesa y que se deje trabajar al que quiera"

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, se ha referido a la situación causada por el paro del transporte, y ha advertido que se tenían que haber tomado medidas antes y pide que se negocie pero en paz: "El problema es cuando trabajas por lo tuyo y perjudicas a otros sectores. Un respeto profundo al que quiere estar en paro pero un respeto más que profundo al que quiera trabajar. Se está perjudicando de una forma muy importante a este país y otros sectores que tienen derecho a sobrevivir. Es muy complicado tras el covid para las empresas. Nadie está pensando que mañana puede faltar medicamentos. Vamos a defender los derechos de transportistas pero pido que todo esto lo hagamos en paz".

"En algunos temas se llega tarde. En otros países se ha anunciado avances como en Francia o en Italia. Si estas medidas se hubieran planteado antes, el incendio que tenemos no sería tan incendio. Creo que las fuerzas de seguridad del estado deberían haber actuado antes", añade.

No considera que sea una huelga porque ni hay servicios mínimos ni hay comunicación oficial: "Esto no es una huelga. Se pide en el Ministerio y hay servicios mínimos. En este caso no hay servicios mínimos. Aquí se ha funcionado de una manera ante la que la ley debe actuar. Comparto mucho de lo que reclaman los transportistas pero hay que negociarlo en la mesa y dejar trabajar a los que quieren trabajar"

Y ve problemas en otros sectores: "La moratoria de los ICO porque las pymes están asfixiadas pero lo prioritario es solucionar el problema con el transporte, el problema en el campo, con la pesca y con la industria en la que hay un grave problema". Además, recuerda que antes de la guerra los precios ya estaban disparados: "Todo viene del impacto del precio de la energía. Está la guerra pero la inflación en diciembre, que no había guerra ya era del 6,5 por ciento. Lo que está pasando ya no se arregla con ERTEs. Las pymes están profundamente asfixiadas, la guerra ha añadido gravedad pero la situación ya era complicada".

Se muestra partidario de regular el precio de la energía: "El mercado de la energía va a haber que regularlo. Los precios del gas inciden de forma determinante en el precio final. Esto es diferente a que alguno quiera intervenir lo que son las empresas. Si se desafecta ese precio muchos precios se van a relajar de forma importante".

Y en cuento a la ayuda a los transportistas para el combustible de 500 millones considera que falta por conocer el dato más importante: "Lo que la gente quiere saber cuánto es por litro, lo tendrán que decir. De dónde sale nos lo tendrán que contar, pero hoy estamos pendiente de cuánto es por litro"