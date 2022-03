El Gobierno ofrece a los transportistas 500 millones de euros en ayudas para combustible

El Gobierno ha ofrecido a los transportistas una reducción "efectiva" en el precio del carburante equivalente a 500 millones de euros, con lo que da por concluida la reunión que han mantenido con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que representa al 80% de las empresas del sector.

"Vamos a aplicar una bonificación en el precio del gasóleo profesional para que esta medida tenga un impacto real y efectivo y vaya directamente a los transportistas de este país", ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

La reducción del precio del gasóleo se aplicará a partir del 1 de abril cuando entre en vigor del real decreto-ley, que se aprobará el próximo 29 de marzo, en línea con lo anunciado en países como Francia, Portugal o Italia.

En dicho modelo, una parte de la bonificación en el precio será sustentada por el presupuesto público y otra será a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de combustibles. Aunque la cuantía específica se concretará tras la reunión del Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 de marzo, para asegurar que el conjunto de medidas del plan responda de manera coherente a los objetivos planteados.

Devolución mensual del combustible profesional

Además, el Ejecutivo se ha comprometido a adelantar la aprobación de la devolución mensual del combustible profesional en lugar de trimestral como está actualmente, yendo más allá de los compromisos asumidos en los acuerdos de diciembre de 2021.

Estas negociaciones se producen al margen del paro indefinido de transportistas convocado por una asociación minoritaria del sector que no tiene representación en el CNTC, pero que ha ocasionado una alta incidencia en el suministro de bienes por la presión hecha en las carreteras y contra conductores asalariados, quienes, al no ser una huelga, no estaban llamados al paro.

Esta medida se incluye en el plan nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania que responderá a ocho objetivos: reducir el precio de la energía, apoyar a las empresas de los sectores más afectados, reforzar la estabilidad de precios, garantizar los suministros, proteger la estabilidad financiera, acelerar el despliegue del plan de recuperación, impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.