El Cuaderno de Chapu: "Ay, Marie Kondo, los 13.000 muertos, ¿dónde los pongo?"

Traigo las notas del último cuaderno del Estado de Alarma. O eso me gustaría. Iba a escribir de cuando los coches de muertos tenían más prisa que las ambulancias, hacer endecasílabos de amor a Margarita Robles y una página de silencio a Carlos Ruiz Zafón. Pero he leído que cuando lleguen los viajeros a los aeropuertos van a rellenar un cuestionario por si tienen síntomas.

Para entrar en Estados Unidos te preguntaban en un test si querías matar al presidente. A ti te lo van a decir. También van a poner controles visuales y de temperatura. Yo veo a toda la gente bastante calentita. Lo del control visual, no sé, yo creía que los problemas eran los asintomáticos, no los invisibles. No les vayan a hacer un test a los turistas, no vayan a tener falsa sensación de confianza. Simón ha dejado grandes frases como esta de hoy: los viajeros no son peligrosos si no tienen el virus. Los científicos, eh.

Sanidad vuelve a dar la cifra de fallecidos: 28.000 dos semanas después. Confiesa Simón que "nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no sabemos dónde ponerlos". Y así es como la pandemia unió a Fernando Simón y Marie Kondo, "Ay, Marie Kondo, Marie Kondo, los 13.000 muertos ¿dónde los pongo?"

Se están tatuando la cara de un tipo que no vio venir una pandemia. Después, tiramos las estatuas de otro que navegó al fin del mundo y descubrió un continente. Lo de las estatuas siempre es curioso y arbitrario. En Las Ventas hay una del Flemming que inventó la penicilina y los animalistas le pintaron en el pedestal ASESINO en letras rojas. Le verían cara de apoderado o algo, de asesino ¡Asesino de bacterias! 'Haters' de los antibióticos.