El cuaderno de Chapu: "El sanchismo ha salido a poner las banderas del país a media asta."

Hoy traigo que Sánchez se preguntó si merece la pena, esto es que tiene pena. El presidente está triste y el sanchismo ha salido a poner las banderas del país a media asta. El país está parado, se suspenden las agendas y las verbenas porque el presidente está mustio y eso no se puede permitir, por eso salen a defender a Sánchez. Igual está teniendo un mal momento. Los tengo yo que solo me presido a mi mismo y en minoría…

Hoy en mi Españita pedrette y epistolar es el día internacional de la empatía. Hay que tener empatía y tú no tienes empatía o qué. La empatía es capaz de esconder los mayores monstruos argumentales. Cuando alguien me habla de la empatía es que me pongo a temblar. Por empatía a Sánchez hay gente que pretende intervenir los medios, descabalgar a los jueces, prohibir al PP. Si en un país sin periodistas que publican cosas y sin jueces que juzgan y sin oposición Pedro Sánchez va a estar más contento, no sé a qué estáis esperando. Solo quede la fiscalía diciendo, esto no está bien, esto está bonito.

Mira que se han soltado muchos bulos sobre Begoña Gómez, le han adscrito atributos fantasiosos que no se pueden nombrar. Para lo que se ha dicho de la pobre Begoña, esto de que medió con empresas para conseguirles fondos y contratos, me parece lo de menos. En todo caso, si resulta insoportable que se publique que la mujer del presidente firma cartas recomendando a empresas para contratos públicos, lo mejor hubiera sido que no firmara esas cartas.