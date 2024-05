El cuaderno de Chapu: "Si le pones un toro sardo, Madrid parece la finca Zahariche de Miura en Lora del Río"

Hoy traigo las notas del dos de mayo, que viene con algarada y amaneceres de cuadro de Goya. En el solar de al lado de casa, de natural cubierto de fango y cacas de perro, ha aparecido un mar de flores blancas, violetas y amarillas que si le pones un toro sardo, Madrid parece la finca Zahariche de Miura en Lora del Río.

Ahora se viene la cosa de que en Madrid no se puede aguantar la presión política. Como si por el Retiro fueran los novios con bates de Baseball. En Via Laietana sí que se estaba bien, y en Leitza, no en Madrid de Ayuso. Es curioso cómo lo de los años de plomo fue un ciclo político y, al mismo tiempo, en Madrid estamos con el cetme y el muro de la democracia, que trae aroma de lilas de tapia del cementerio al amanecer.

Donde se está muy bien también es en las universidades norteamericanas. Con el espíritu crítico se liga mucho, pero una cosa es pensar por uno mismo y otra que Hamas, irán y Yemen sean el paraíso de la civilización, la tolerancia y el refugio de la pluralidad.

En Teherán sí que se está bien, no como en la Madrid de Ayuso. Protestan por palestina y por Irán activistas queer que allí no durarían ni un cuarto de hora. Todos esos chicos y chicas encapuchados, grabando con el teléfono sus movidas negacionistas y pidiendo la muerte de los judíos me resultan tétricos y antidemocráticos. Si te finas no quieren que cese la guerra, lo que quieren es que la gane Hamás.