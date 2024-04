El cuaderno de Chapu:

Hoy traigo que Sánchez ha escrito una carta diciendo que medita dejar el Gobierno. Es curioso el gesto: comunica que medita dejar el Gobierno. De qué depende? Si dijera que sí, que lo deja, de qué serviría esta carta, y si decidiera seguir adelante, para qué la escribe. Entre otras potestades, el presidente del Gobierno puede, digo yo, dejar el Gobierno.A ver cómo dice ahora, va, que me quedo. Ser presidente no es fácil, hay que admitirlo. Todo el día aperreado. A Aznar le pusieron una bomba, a otro le hicieron un golpe de estado. Publican cosas de tu mujer.

La carta siempre tiene algo impostado, algo más que se pretende. Cosas que se dicen por carta pudiendo decirse a la cara. O callarse, que tampoco hay que decirlo todo. Te voy a mandar una carta. A mí me mandan una carta en plan pasivo agresivo y lo primero que sale es mandarlo a elecciones.

No sé muy bien qué está pasando. Parece que Sánchez está teniendo con Españita una bronca como de novios a las cuatro de la mañana. Está amenazando con irse, el portazo, de pronto llama al telefonillo. No puedo dejarte. No eres tú, soy yo, te quiero, arreglémoslo.

En la carta, el presidente se pregunta y se responde casi como un diálogo de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. ¿Vale la pena? No lo sé. Yo creo que no vale la pena los aros por los que ha hecho pasar al país, los arrastres, el psoe todo roto, las humillaciones de los de Bildu y de los independentistas, lo de Marruecos, la movida constante, la amnistía y las otras cosas que dijeron que eran anticonstitucionales por un tiempo más en la Moncloa. Si me preguntas a mí, presidente si vale la pena, yo te diría que no.