El cuaderno de Chapu: La gente votó a Otxandiano porque lo confundieron con un actor de Harry Potter

Hoy traigo las notas del 22 de abril, veranillo nacionalista y resacón de las vascas como de la playa de Zarautz. Vivir es ir por ahí tomando refugio en las cosas, esta de ahora en la que nos resguardamos consiste en que Bildu ha empatado con el PNV en escaños porque la gente en Euskadi ahora piensa en la gestión y no en las otras cosas. A la gente le importa Osakidetza y también Osakidetza, la Osakidetza de Okham. No sé yo. Hay otra idea refugio en la que nos cobijamos que consiste en que Bildu es el partido de los jóvenes por bueno, no sé muy bien por qué. La tercera es que la gente se ha olvidado del terrorismo y yo creo que hay cosas que no se olvidan.

La gente, dicen, se olvidó de ETA y votaron a Otxandiano porque lo confundieron con un actor de Harry Potter. No sé. Ojalá todo esto sea que los vascos nos olvidamos de ETA y no que en realidad, no nos parecían tan malos. La amnesia sería perdonable, un poco como si un padre demente no reconoce al hijo, es perdonable. El olvido es la mejor de las hipótesis, aunque después de cuatro días hablando de ETA, igual es que a la gente ETA le parecía bien.

Cómo no estará la cosa que el punto de cordura con K lo ha puesto Koldo García en la comisión de las mascarillas y lo que le cuelga. Un senador de Bildu le preguntó que si nuestro aizkolari socialista había dicho que él tenía la conciencia tranquila, quién creía que podía no tenerla y Koldo respondió: “Igual ustedes, los primeros”.

Y así es como a mi Españita termina sacándole la cara el portero de la discoteca del pachuli de Pamplona. La virtud nunca está donde se le espera.