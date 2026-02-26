'Julia en la onda' da voz a las personas cuidadoras en un programa especial de la mano de Cinfa

Este sábado, a partir de las 08:00, en Julia en la onda nos adentramos en la realidad de los cuidados a través del I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados "Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española", elaborado por Laboratorios Cinfa , con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

Los cuidados: una labor esencial y escasamente reconocida

Según este estudio, la persona cuidadora en España tiene una edad media de 49 años, y en el 64,2% de los casos es mujer y cuidadora principal, frente al 5,8% de hombres que asume este rol.

Además, la mitad de estas personas, el 51,1%, pertenece a la conocida como "generación sándwich", es decir, además de atender a un familiar mayor, se ocupan de hijos o hijas a su cargo.

Para conocer de primera mano la realidad de un cuidador de esta "generación sándwich", Julia Otero charlará con Paula Lorbés, que cuida de su madre y de sus hijos. Además, escucharemos el testimonio de María Hernández, que cuida de su marido.

El movimiento de Cinfa por los cuidados

El observatorio de Cinfa para los cuidados nace con la vocación de dar visibilidad a las personas que cuidan de sus familiares en España y conocer el impacto que este rol tiene en sus vidas y en sus hogares.

Además de este observatorio de los cuidados, Cinfa lleva a cabo otras iniciativas que buscan dar una respuesta real a los familiares que prestan cuidados y atención a sus mayores, asumiendo una labor esencial y escasamente reconocida en una sociedad cada día más envejecida.

Cinfa y sus iniciativas por los pacientes y sus cuidadores

En el marco de este movimiento de Cinfa por los cuidados, Julia Otero charlará en directo con Alicia López Ocariz, directora médica de Cinfa y presidenta del Observatorio Cinfa de los cuidados; y con la psicóloga Rebeca Cáceres, que ahondará en el impacto que el rol de cuidador tiene en sus vidas y en sus hogares.

