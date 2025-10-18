Valdano y Zubizarreta: "En el mundo del fútbol hay más inteligencia de la que la gente se cree"

Jorge Valdano y Andoni Zubizarreta son dos leyendas del fútbol español, el primero del Real Madrid y del fútbol argentino y el segundo del FC Barcelona y de España. Han pasado por los micrófonos de Julia en la Onda para hablar del fútbol, pero también de la vida. Se conocieron en el Alavés y, aunque luego fueron por distintos caminos, mantienen una muy buena relación. De hecho, como se llevan seis años de diferencia, Valdano entrenó a Zubizarreta seis meses y, después, emprendieron negocios juntos.

Es esta "pátina de inteligencia ilustrada", como ha dicho Julia Otero, la que les hacía diferentes, porque ambos leían durante los descansos, algo raro de ver. Si bien, Valdano cree que "hay un enorme prejuicio con respecto a los futbolistas. En el mundo del fútbol hay más inteligencia de la que la gente se cree".

Para el argentino, los futbolistas "tienen otro tipo de inteligencia; astucia podemos llamarla", la cual muestran "en la intimidad y no delante de los medios". "Ahora una palabra equivocada puede costarte una carnicería en las redes", ha añadido.

El tabú de la retirada del fútbol

Aunque ya están retirados de la primera línea, ambos siguen vinculados al mundo de la pelota. Si bien, este final de etapa es un tema tabú para los futbolistas. Según Valdano, "la amenaza del final de la carrera es tan grande que los futbolistas ni hablamos de eso". Define la retirada como "un precipicio", porque llegas a un lugar "inhóspito, que no conoces". Opinión compartida por Zubizarreta, quien describe la experiencia como "rara", porque ves " que siguen jugando, usan tu camiseta que creías que era tuya, la gente sigue mirando el balón...".

Valdano era delantero y Zubizarreta portero, dos posiciones clave para el buen funcionamiento de un equipo, pero también opuestas. Para los porteros es una "relación amor-odio", porque tienen poco tiempo el balón y quieren que esté lejos de la portería, mientras que para los delanteros es todo lo contrario.

Aun así, ambos tipos de jugador son importantes. Zubizarreta ha recordado las paradas "interesantes" que hizo en la primera Champions del Barça, las cuales "tienen mérito porque Koeman marcó el gol final". Ambos han recordado, entre risas, los goles que marcó Valdano a Zubizarreta: "Solo me acuerdo de uno", ha dicho el primero. "Yo de ninguno", ha replicado con burla el segundo.

Los algoritmos en el fútbol

Han comentado cómo ha cambiado el fútbol desde sus inicios, ya que antes no existan las academias, un lugar que hace "peores a los mejores y mejores a los peores", según Valdano, porque "no son capaces de hacer jugar a los jugadores diferentes", algo que la calle, lugar en el que empezaron ambos a jugar, sí.

Para Zubizarreta todo tiene que ver con la presencia, cada vez mayor, de los algoritmos y los datos en el deporte. "Los datos cada vez pintan más en el deporte. Con la inteligencia artificial, se buscan perfiles parecidos y de repente puede aparecer un jugador de la Liga de Estonia que hace las mismas cosas que Iniesta".

También ha cambiado la presencia y relación con los medios de comunicación. "Antes era otro mundo", ha asegurado el ex portero del FC Barcelona. "Ahora los futbolistas son héroes de nuestro tiempo y se sienten más vigilados", ha añadido el ex delantero del Real Madrid.

La salud mental y el fútbol femenino

Igual que la salud mental. "Ahora es un tema que se pregunta y se contesta, antes no", ha señalado Zubizarreta. Mientras que Valdano ha desvelado que "en las entrevistas que ha hecho en los últimos años, prácticamente todos los jugadores han pasado por terapia".

También se han pronunciado sobre el fútbol femenino y su cada vez mayor presencia. Valdano se ha mostrado contento porque "las chicas puedan disfrutar de algo que a mí me ha hecho tan feliz". Zubizarreta ha ido más allá y cree que es "un reto", pero que "cuando pones medios, recursos, entrenadores, las jugadoras crecen en la misma dimensión".