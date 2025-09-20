¿Por qué nos gustan tanto los parques de atracciones?

Se podría pensar que los parques de atracciones son solo precisamente eso, una sucesión de atracciones puestas unas al lado de otras. Sin embargo, son mucho más que eso y la industria que hay detrás de ellas cada vez evoluciona más para ofrecer mejores sensaciones y, por supuesto, más medidas de seguridad. Es por ello que en el ingeniero de ocio Óscar Elgarrista y el director de proyectos en parques de atracciones Gerard Pastor han ayudado a arrojar algo de luz en sus entresijos.

Cómo llegaron a los parques de atracciones

Elgarrista trabaja en Suiza y su primera atracción la diseño en la Costa Dorada, del mismo modo ha participado en la creación de otras atracciones en Helsinki y Abu Dhabi, de hecho, ha creado recientemente una montaña rusa de 27 metros de altura incluida dentro de un edificio. A él precisamente la coletilla de ingeniero de ocio no le pesa, de hecho, la reivindica, y afirma que están "muy cualificados en un abanico inmenso de posibilidades".

En su caso, siempre tuvo claro, desde el año 1995, que visitó las obras de Port Aventura, que se quería dedicar a algo relacionado con esto, por tanto, ha explicado que lo primero que hizo fue identificar lo que tenía que hacer "para trabajar aquí".

Por su parte, Pastor es compositor musical y director de orquesta, algo que, a priori, no tiene mucha relación con este mundillo, sin embargo, gracias a un amigo suyo que trabajaba en la atracción Furius Baco de Port Aventura se fue introduciendo porque como él mismo relata: "Me aburrí en las colas de espera". Por tanto, y gracias a su amigo, fue atreviéndose a ir desarrollando bandas sonoras y descubrió la manera de darle otra vuelta a lo que en su momento eran las atracciones.

¿Hay límites en las atracciones de los parques?

Juntos han explicado que, evidentemente, existen unos requerimientos de seguridad y es ahí donde entra "en danza la creatividad", puesto que también hay un límite presupuestario. Pastor, por ejemplo, ha detallado el efecto de los paneles led en el túnel de una atracción y cómo se puede jugar con la sensación de subir o bajar en las alturas.

No obstante, pese a los trabajos de creatividad e ingeniería, ambos reconocen que los dos grandes parques en la historia son Universal y Disney, ya que con ellos comenzó la revolución. No obstante, han destacado que cada vez hay más personas que a pesar de que no les gustan las atracciones "se lo pasan bien en un parque".

Por otra parte, han remarcado que para abrir cualquier tipo de parque o de atracción es necesario que haya ciertas regulaciones y titulaciones. Precisamente por eso existen organismos, como en el que trabaja Elgarrista, que se dedican a certificar las atracciones. También en este apartado han reclamado una ley que regule por completo el sector, para que cada comunidad, provincia o localidad tenga sus propias normas.

Reivindicación del patrimonio nacional

Pese a que España tiene menos parques de atracciones que otros países como Holanda o Alemania. Los dos han querido poner en valor el patrimonio que tenemos en España y que genera alrededor de 73.000 empleos y 9.300 millones de euros.

En este punto han querido dejar a un lado los grandes parques que tenemos como Warner o Port Aventura para redescubrir otro tipo de parques con los que contamos en España sin apenas tener la percepción de que lo son, pero que tienen un gran "valor histórico".

Así pues, han resaltado el papel de los teleféricos, los funiculares, los remontes de las montañas y pistas de esquí, así como los espacios de 'jumping' y golf. "Somos un puntal en cultura del entretenimiento", ha subrayado Pastor, quien ha utilizado la Casa de Gaudí como ejemplo.