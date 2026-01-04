Investigadora del Real Instituto Elcano: "Marco Rubio es el ideólogo de todo lo que está pasando"

La investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, y profesora de Relaciones Internacionales, Carlota García Encina, explica en Julia en la onda el papel clave del Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha tenido en el ataque de EEUU a Venezuela.

Carlota analiza también el hecho de que Trump no pidiera autorización al Congreso de Estados Unidos para realizar el ataque y las consecuencias que puede tener para la política norteamericana. La investigadora asegura que hacer tanto hincapié en el tema de por qué el Congreso no ha declarado no es tan importante como que Trump no haya informado al Congreso de que lo iba a hacer.

Sobre la comparecencia de Trump, Carlota opina que fue una puesta de escena muy de Trump, rodeado de sus leales, entre ellos, Marco Rubio, que según ella es uno de los grandes protagonistas de lo que está pasando: "Ya en la primera administración de Trump intentó que cayera el régimen de Maduro".

"Se intentó que los militares dejaran de ser leales a Maduro, pero no lo consiguieron", afirma la investigadora. Aun así, dice que Marco Rubio lleva una década luchando en el Congreso sacando adelante sanciones para implementar la política que estamos viendo ahora.

En cuanto a si se puede repetir la misma situación en Cuba o en Colombia, Carlota reconoce que Cuba está en el ojo de la Administración Trump y de Marco Rubio. Además, piensa que si EEUU va a gestionar la producción de petróleo en Venezuela, va a hundir a Cuba.