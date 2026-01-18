Hugo Silva y Dani de la Torre presentan la segunda temporada de 'Marbella': "Nos echaron de allí cuando se enteraron de qué iba"

Hugo Silva y Dani de la Torre han pasado por los micrófonos de Julia en la Onda para presentar la segunda temporada de 'Marbella', de la que Silva y De la Torre son actor protagonista y director, respectivamente. La segunda temporada se basa en el caso de la lancha de narcotraficantes que pasó por encima de una de la Guardia Civil y mató a dos agentes.

Marbella es una ciudad en la que conviven 150 grupos mafiosos de diferentes nacionalidades. Por eso no pudieron rodar por completo la serie allí, porque se enfadaron con ellos "cuando leyeron de qué iba" de qué iba. "Íbamos a rodar en la entrada de Marbella, nos quedaban dos días, pero nos dijeron que iban a empezar unas obras. ¡Qué obras ni qué leche! Se mosquearon, nos echaron y acabamos en Benalmádena" ha relatado el director.

Es imposible atender a la cantidad de lanchas que cruzan a diario el Estrecho

Hugo Silva, por su parte, ha recordado cuando fueron a un restaurante donde había "un grupo de seguridad general" a modo de "pacificadores" para que no hubiera problemas. Allí viven los jefes también y "no quieren líos, aunque hay algún tiroteo de vez en cuando", ha explicado el actor.

En esta temporada se pone el foco en lo que reclama la Guardia Civil, los medios que necesitan y cómo se ve en el caso de que una zona no tiene el interés local suficiente. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, con los que han trabajado para rodar la escena del capítulo tres, la de la persecución, les han confesado que es "es imposible atender a la cantidad de lanchas que cruzan a diario el Estrecho".

No se conocían previamente de manera personal y De la Torre ha comentado entre risas que solo había visto al actor "en las fotos de la carpeta de su hermana". El momento en el que se conocieron fue "muy bonito", según el actor, porque el director le pidió hacer diferentes cosas para probar y hubo un momento en el que le dijo "tú ya estás dentro, lo vas a hacer".

Marbella es una ciudad "diferente a todo"

El argumento general de la serie parte de un artículo periodístico de Nacho Carretero y Arturo Lezcano publicado en El País en el que retratan el ecosistema real del crimen organizado de Marbella, si bien, tal y como ha comentado Dani, esta ciudad es "muy diferente a todo" porque las cosas que pasan superan la realidad. De hecho, el director ha confesado que se han quedado fuera de la serie cosas porque hay cosas que cuesta contar. "Todo lo que era el mundo ligado al mundo judicial era una mina", ha explicado.

También porque en Marbella viven muchos millonarios cada pocos metros cuadrados, entonces todo ese tipo de gente vive "fuera de la realidad", en palabras del directo. Por eso, todo lo que rodea al argumento es "un vivero de anécdotas". Viajaron a Marbella junto los periodistas y conocieron a Ricardo Osorio, uno de los abogados penalistas más importantes de la zona, que les llevó "por un mundo muy diferente al nuestro", según el directo.

Los malos no pueden contar todo abiertamente porque igual acaban en la cárcel

"A mí no se me va a olvidar en la vida el viaje a Marbella", ha asegurado Hugo Silva, porque cuando llegaron, todo parecía ficción; el abogado se bajó de un descapotable azul fumándose un puro. "Además, hemos conocido a un montón de gente, malos incluidos", ha revelado.

Preguntado por si a los "malos" que retratan en la serie les molesta verse reflejados, De la Torre ha explicado que no, que les "encanta el exhibicionismo", además que no son un reflejo "fiel, fiel" del todo, porque solo cogen lo que más les gusta de cada uno y luego forman el personaje entero. "Ellos tampoco pueden contar todo abiertamente porque igual acaban en la cárcel", ha puntualizado en declaraciones a Onda Cero.