UN TIEMPO DE CONCORDIA EN CATALUÑA

El pasado jueves quedó demostrado que una mujer con aspecto frágil pero con mucha fuerza para implicarse en la política, debería gobernar a todos los Catalanes, sin excepción. Esta mujer se alzó con la mayoría en votos y escaños,como ustedes habrán pensado, me refiero a la Sra. Inés Arrimadas, del partido político denominado Ciudadanos. Una mujer que seguramente no gobierne debido a esa ley maravillosa que se han empeñado en proteger todos los partidos de izquierda a derecha que gobernaron y gobiernan España.

Dicho esto, creo que podría abrirse la posibilidad de que se unan los partidos nacionalistas de derecha con los de la izquierda. También, incluso con aquellos que no sólo no creen en Dios, sino que tratan con desprecio a los ciudadanos de a pie que no están en sus filas. Algunos incluso insultan a diestro y siniestro. Otros tantos que no respetan los derechos de todos los seres humanos que viven en Cataluña, vengan de donde vengan como la mayoría de ellos. Al respecto, muchos ciudadanos se han quedado, junto a otros parecidos, en la mínima expresión en cuanto a representación. Eso les ha pasado por querer mercadear con los votos y la buena voluntad de las personas que les habían dado su confianza.

En cuanto al partido que representa al Gobierno de España en Cataluña, la verdad es que pocas armas le dieron para ganar al Sr. Albiol. Pero amigos, eso es lo de menos, lo importante es que ya nadie puede arrinconar a los otros catalanes, que sufrían lo indecible ante la deriva económica de una tierra amable que siempre ha sido seguida como ejemplo del desarrollo económico. Un desarrollo, que lejos de ser solo en el aspecto económico, también ha sido líder a nivel industrial y dentro de la industria turística, el icono a seguir. Ahora a esperar que se forme un nuevo Gobierno, siempre dentro del marco de la legalidad. Sino, nos vamos de cara a otras elecciones, que seria lo peor que pudiera pasar. Tengamos fe y esperanza.

De la misma manera, sigamos viajando si podemos en estas fechas después de cumplir con nuestros deberes con la familia y los amigos . Porque la vida sigue y el sector turístico les espera a todos con los brazos abiertos. Mientras tanto, Exceltur ya prepara el IX Foro de Liderazgo Turístico en próximo 16 de Enero en Madrid, a la par que celebran el 15 aniversario de su creación, a las puertas de la nueva Edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo. Les deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad para todos y paz en el corazón .