Esther Eiros

Amigos de Gente Viajera, está claro que la preocupación de la mayoría de los ciudadanos de a pie nos lleva a pensar en aquellos que han decidido estirar la cuerda hasta el final. Eso no es manera de contribuir a que las cosas mejoren, no solo en nuestro país sino en el resto del planeta. Lo que “compramos” en su día fue “un mundo global” que no redunda en una mejor calidad de vida para la mayoría, porque las minorías quieren gobernar la Tierra.