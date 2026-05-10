Santa Eulària des Riu en familia: rutas culturales, pueblos con encanto y playas

Uno de los principales atractivos es el Puig de Missa, definido por Enrique Domínguez Uceta como “uno de los sitios más hermosos de toda la isla de Ibiza”. Situado sobre el río de Santa Eulària, el único río de Baleares, este enclave reúne una iglesia fortificada ibicenca, un antiguo núcleo defensivo y vistas sobre el territorio circundante.

“El Puig de Missa es la acrópolis en la que fueron asentándose otros elementos muy especiales”, explicó el colaborador. Allí se encuentran también un cementerio tradicional, un vía crucis característico de Ibiza y varias casas de arquitectura popular. El lugar conserva además la casa del Marqués de Lozoya y un museo etnográfico dedicado al mundo rural ibicenco. “El museo es el enlace con el mundo antiguo que es el que dio a la gente de Ibiza la tolerancia y discreción que logra que todos se sientan a gusto allí”, señaló.

Ibiza | Pexels - Juju - 649563-37379125

Museos, teatro familiar y rutas culturales

La oferta cultural incluye también la Sala Barrau, dedicada al pintor barcelonés Laureà Barrau, que residió en Santa Eulària entre 1932 y 1957. Según Enrique Domínguez Uceta, es “un museo pequeño y muy agradable”. A ello se suma el Festival Barruguet de teatro familiar, que se celebra el cuarto fin de semana de mayo con espectáculos de títeres, circo, danza y teatro dirigidos especialmente al público infantil.

Además, el municipio propone una ruta cultural de catorce paradas que puede realizarse en coche, moto o bicicleta. El recorrido incluye el Puig de Missa, el museo etnográfico de Can Ros, el Molí de Dalt y el Centro de Interpretación del río Can Planetes.

Santa Eulària del Riu | Pexels - Lemapuche Breton - 1470236-27706253

Pueblos con encanto y memoria hippie en Ibiza

Santa Eulària también destaca por pueblos como Sant Carles, Santa Gertrudis o Jesús. Enrique Domínguez Uceta describió Sant Carles como “encantador”, mientras que definió Santa Gertrudis como “una belleza”. La memoria hippie sigue presente en mercados artesanos como Las Dalias y Es Canar. “Ibiza fue el paraíso de los hippies”, recordó el colaborador, que recomendó recorrer los pueblos interiores, sus iglesias blancas y la arquitectura tradicional ibicenca.